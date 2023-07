"El nuevo Gobierno debe derogar el impuesto a las grandes fortunas, es un freno para la inversión extranjera"

Desarrollada a principios de los 90, La Zagaleta se ha consolidado a lo largo de estos 30 años como uno de los resorts residenciales de lujo más exclusivos de Europa. Helipuerto, dos de los mejores campos del golf del país, Casa Club y restaurante solo para propietarios y un estricto sistema de seguridad y privacidad son algunas de las características de este lugar ubicado en plena montaña en el término municipal de Benahavís (Málaga), donde los precios rondan entre los 10.000 y los 15.000 euros el metro cuadrado y el tamaño de las parcelas oscila entre los 3.000 y los 10.000 metros cuadrados.

Nos encontramos en plena temporada alta turística, en un verano que se prevé histórico, aunque también marcado por la inflación y las subidas de precio. ¿Cómo se vive todo esto desde un lugar como La Zagaleta?

Pues, la verdad es que la demanda sigue existiendo para clientes tanto de villas terminadas como de parcelas y también de alquileres. En cuanto al turismo de hospitality, pues las previsiones nos dicen que se van a superar incluso las cifras de 2019. Es verdad que hay inflación, como en toda Europa, pero España sigue siendo un país muy competitivo, desde el punto de vista de los precios, para el mercado europeo.

Málaga ha logrado posicionarse como un referente nacional en el sector del turismo de lujo. ¿Qué papel juega La Zagaleta en este escenario?

La Zagaleta es un referente del turismo residencial de lujo y del real estate de primera residencia, fundamentalmente por el perfil de nuestro cliente y por la propia configuración del resort que es única en toda Europa en cuanto a baja densidad, zonas verdes e instalaciones deportivas. Somos reconocidos oficiosamente como el mejor resort de Europa y eso en Málaga tiene mayor importancia si cabe.

Un verano también marcado por la política, tras las elecciones municipales en las que el PP ganó con fuerza en la mayor parte de municipios de la Costa del Sol, nos encontramos con este cambio de paradigma a nivel nacional ¿Cómo valora el resultado de las elecciones generales?

El mejor escenario es que haya un Gobierno estable, que en los próximos cuatro años tenga la capacidad de legislar por el bien de los ciudadanos sin tener que pagar demasiadas hipotecas a todos aquellos con los que pacte. Si el gobierno tuviera que pactar con poderes más periféricos pues no le iría tan bien, eso está claro. Lo ideal sería que los dos grandes partidos de derecha y de izquierda pudieran tener acuerdos en temas concretos e importantes para todos.

¿Qué le pediría al nuevo gobierno en materia fiscal o qué medidas considera que serían interesante poner en marcha en este sentido?

En principio pediríamos una sujeción al IVA del alquiler (cuando su duración sea inferior a los 45 días) de los apartamentos turísticos, ya que, actualmente está exenta de IVA, para paliar la desventaja competitiva que eso supone respecto al sector hotelero. Por otro lado, que se mantenga la modificación del régimen especial de atracción del talento (llamado Régimen Beckham). Y uno de los aspectos fundamentales que solicitamos es que derogue la reforma del Impuesto de Patrimonio aprobada recientemente (llamada Impuesto de la solidaridad de las grandes fortunas), y que a través de la modificación que se ha hecho de su artículo 5, establece que se consideraran situados en territorio español los valores representativos de las entidades que, no negociados en mercados organizados cuyo activo esté constituido en al menos un 50% por inmuebles situados en territorio español. Esto va a suponer un freno, en mi opinión, a la atracción de inversión extranjera en proyectos residenciales y hoteleros, y ese es un riesgo que ni Andalucía ni España pueden correr.

Hablábamos de turismo, pero la provincia, y especialmente esta zona de la Costa del Sol es desde hace décadas un referente en vivienda de alta gama. ¿Cómo ve la situación del sector?

Pues yo creo que el sector de la vivienda de lujo goza de muy buena salud, pero es verdad que la Costa del Sol tiene un problema de suelo, hay poco espacio para el residencial de lujo, caracterizado por la baja densidad. Para tener un resort en baja densidad se necesita mucho suelo y la Costa del Sol no tiene exceso de terreno para albergar residenciales como La Zagaleta o similares. También se considera vivienda de lujo aquellos inmuebles que aunque no tengan baja densidad, se encuentran en una ubicación privilegiada, como puede ser la Milla de Oro o el centro de Málaga. Lo que sucede es que en un destino vacacional con un clima excelente como la Costa del Sol, pues el turismo residencial busca algo más como esa baja densidad, amplias zonas verdes, instalaciones deportivas y alta seguridad.

¿Cuáles son los arquitectos y constructoras más demandadas por los clientes de Zagaleta?

Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con varios arquitectos como el estudio Tobal, que ha realizado un amplio porcentaje de las villas de La Zagaleta y Juan Salvador Shvartzberg. Ahora hemos puesto en marcha un nuevo departamento donde buscamos acuerdos en exclusividad con arquitectos más jóvenes y menos conocidos, la oferta de profesionales en Marbella es muy buena. En cuanto a la construcción, hemos cambiado la forma de trabajar, veníamos de un modelo en el que teníamos algunas empresas de confianza como Solís o Jamena y la toma de decisión se hacía de una forma más artesanal. Ahora, en un esfuerzo por ser más transparentes, realizamos un proceso de licitación ciego, donde invitamos a competir a seis o siete constructoras y otorgamos el proyecto a la que mejor puntación obtiene. Actualmente, estamos construyendo mucho con Rugue, Prinza o Atlas Group, hay mucha competencia y no descartamos trabajar con otras.

La mayor parte de las empresas de construcción dice no encontrar personal cualificado. ¿Está llegando ese problema a La Zagaleta?

Completamente, estamos notando ese problema en toda la cadena de construcción. El cuello de botella está en la entrega de proyectos de construcción con plazos inasumibles para un promotor, no encuentran aparejadores o calculistas para poder desarrollarlos en menos tiempo. En el resto de los oficios pasa lo mismo, hay una escasez tremenda de mano de obra cualificada.

¿Por dónde creéis que podría pasar la solución?

Pues la solución más obvia es la inmigración. España no puede ni plantearse si necesita o no una inmigración legal y ordenada, o la acoge o tiene un serio problema. La formación profesional está en auge, hay empresas privadas como Medac o Cesur que están creciendo mucho, pero aún así España necesita importar mano de obra, eso es indudable. Lo que sucede es que España tiene un problema de salarios, es complicado atraer a profesionales de países como Alemania, porque los sueldos aquí son mucho más bajos. A mí particularmente no preocupa que suban los salarios, pero para que eso suceda tienen que bajar los impuestos, no pueden subir los salarios y los impuestos al mismo tiempo. Mientras el partido que ha gobernado hasta ahora ha estado en manos de mucha masa política de izquierda bajar los impuestos le ha sido imposible, el PSOE en solitario estoy convencido de que si hubiera bajado los impuestos.

A menudo vemos titulares que sitúan aquí las viviendas más caras del país ¿Cuál es el precio medio de una villa en La Zagaleta?

Pues el precio medio por metro cuadrado de vivienda nueva ronda los 10.000-15.000 euros por metro cuadrado. En la vivienda usada el precio depende de la orientación, las vistas, la ubicación… Tenemos algunas ubicaciones Premium donde las parcelas se han venido a más de 10.000 euros el metro cuadrado, es decir, hemos vendido parcelas, solo el suelo, de 10.000 metros cuadrados que se han venido por más 10 millones de euros.

¿Quién compra esas viviendas, ha cambiado el perfil de propietarios en La Zagaleta?

El principal cliente, y no solo en La Zagaleta sino en toda la Costa del Sol, sigue siendo el mercado británico, ni siquiera el Brexit lo ha cambiado, al contrario. Por detrás, se sitúan alemanes, suizos, o escandinavos, en los últimos años están aumentando los belgas y franceses y recientemente se notan incrementos en polacos. En contraposición, ha descendido muchísimo el mercado ruso, ya no solo por la guerra, antes incluso con las restricciones de Putin para sacar capital del país, habíamos notado un importante declive. Algunas repúblicas exsoviéticas como Ucrania, Azerbaiyán o Kazajistán que siguen trayendo clientes a la Costa del Sol. Rusia tiene otros destinos que por cercanía son más interesantes, como Turquía, que es el destino por excelencia del mercado ruso.

Y además de la nacionalidad, en cuanto al perfil ¿Son ahora más jóvenes los compradores de vivienda de lujo?

Sin duda, venimos notando un incremento de jóvenes especialmente relacionado con el auge de las empresas tecnológicas. Ahora tenemos más jóvenes y familias. Convertirse en un destino residencial de lujo es un trabajo de décadas, los clientes antes de comprarse una villa vienen a un hotel y es importante contar con una buena planta hotelera en este segmento. Marbella es lo que es actualmente porque hace 60 años la Familia Hohenlohe traía a sus amigos de la realeza y así comenzó a crearse el destino.

Unas 300 villas, dos campos de golf, helipuerto… todo eso en un municipio con menos de 10.000 habitantes. ¿Qué impacto económico genera La Zagaleta en Benahavís?

Este resort, solo en Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI), le genera al Ayuntamiento alrededor de cuatro millones de euros al año, que por ejemplo es el presupuesto anual del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, donde tenemos planteado nuestro nuevo proyecto. A esto se suman las licencias de obras nuevas, que suponen unos 17 millones de euros o las licencias de obras por instalaciones deportivas, que también superan el millón de euros. Desde 1.990, las inversiones en infraestructuras y sistemas generales ha supuesto alrededor de 55 millones de euros y la inversión en viviendas (realizadas por el promotor o por terceros) podría alcanzar fácilmente la cifra de 800 millones de euros. En cuanto al empleo, unas 2.000 personas acceden cada día a la urbanización como su centro de trabajo y las compañías de La Zagaleta generan unos 200 puestos de trabajo fijos directos y 630 de manera indirecta.

Hablando ahora de los planes de crecimiento ¿Cómo va el proyecto de expansión de La Zagaleta?

Más allá de terminar de desarrollar las parcelas disponibles que quedan aquí (unas 110), tenemos dos grandes proyectos, por un lado un desarrollo hotelero aquí en La Zagaleta, un proyecto que ya está terminado incluso estamos negociando la marca que podría incorporarse. Es una inversión de 170 millones de euros que La Zagaleta ni desea ni puede afrontar en solitario, hemos estado mucho tiempo buscando socio y ya prácticamente lo tenemos cerrado. Será un hotel con 60 habitaciones y 66 villas asociadas en régimen de branden residence, todo en una parcela de 110.000 metros cuadrados. Este hotel tendrá su propia entrada independiente y los huéspedes podrán usar el segundo campo de golf de nuestro resort. El hotel está asociado a una marca internacional del nivel de Mandarin, Six Senses o For Season, estamos extendiendo la vigencia de los acuerdos porque se firmaron hace tiempo.

¿Cuándo esperáis que pueda comenzar la construcción?

Pues idealmente, a finales de este año podríamos arrancar, pero no lo puedo garantizar.

Y el proyecto de Castellar, que albergará uno de los campos de golf más importantes de España, en qué en situación se encuentra y cuando será una realidad?

Esto es un proyecto que nosotros compramos en 2015 y que lleva tramitándose por parte del fundador de Valderrama, Jaime Ortíz Patiño, desde el año 2007, el quería hacer un segundo campo de golf para Valderrama y compró esta parcela. Los expedientes administrativos están tardando más de lo que pensábamos porque nosotros hemos cambiado el modelo residencial y hotelero que él había plantado, eso sumado a la lentitud de la administración, especialmente la consejería de Medio Ambiente pues ha hecho que los plazos estén doblándose, incluso triplicándose de la previsión inicial. La buena noticia es que el campo de golf ya cuenta con licencia para su construcción y la parte residencial y hotelera la tenemos dividida en dos partes, la mitad está en una primera fase y va a tener aprobación definitiva próximamente y la segunda fase está en fase de documento de alcance. El proyecto alberga un hotel de unas 120 habitaciones, unas 100 villas asociadas, 90 viviendas residenciales y algunos condominios. El campo de golf podríamos comenzarlo ya pero no queremos empezar sin tener la seguridad de que la parte residencial se puede construir.