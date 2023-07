María Guardiola celebra su debate de investidura los días 13 y 14 de julio

La popular María Guardiola se someterá al debate de investidura los días 13 y 14 de julio en la Asamblea de Extremadura, un debate en el que según ha destacado el Partido Popular presentará "propuestas" y "soluciones" con un discurso "sereno y moderado". Una investidura donde los votos de VOX son fundamentales para alcanzar la mayoría absoluta en la cámara, por ello, tanto el PP como la formación de Abascal han firmado un acuerdo de gobernalidad donde la formación verde ostentará una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Abel Bautista, ha avanzado que el debate se iniciará el jueves con la intervención de Guardiola y continuará el viernes con la participación de todos los grupos con representación en la Asamblea de Extremadura.

Según ha destacado, los extremeños y extremeñas están en "el centro" de su discurso, donde se verá que el proyecto político del cambio "ya es una realidad" y que el mismo recoge "las demandas, las reivindicaciones, las urgencias y la ilusión de la Extremadura real".

Con este argumento, la popular pedirá la confianza de la Cámara y lo hará con un discurso "sereno", "moderado", "racional", "transversal" y "alejado de todo sectarismo y de toda radicalidad" en la que está "instalado el sanchismo", destacó.

Bautista se ha mostrado seguro de que María Guardiola, conectará con una "amplia parte" de la ciudadanía extremeña, que se verá reflejada y reconocida con "propuestas y soluciones concretas a sus problemas".

Espera que los grupos tengan "altura de miras"

"Los extremeños pidieron un cambio de política y de políticos el pasado 28 de mayo, pidieron pasar páginas a años de gobiernos socialistas de dejadez, de falta de reivindicación y de no aportar soluciones a sus problemas. Y lo que va a hacer el Partido Popular y María Guardiola es dar cumplimiento a esa exigencia de cambio", ha señalado.

El portavoz del PP ha pedido al resto de grupo que tengan "altura de miras" y "dejen a un lado la crispación, el sectarismo y los intereses de partidos para centrarse en los intereses de los extremeños y en los intereses de Extremadura".

Así, ha defendido que la Asamblea de Extremadura "no puede convertirse en un mitin" por mucho que se esté en campaña electoral, ha dicho, "como algunos pretendían convertirla con ese debate de investidura fallido", en referencia a la posición del Grupo Socialista.

Destacó que esta semana se va a producir algo histórico, María Guardiola será la primera mujer presidenta de la Junta de Extremadura y lo más importante, destacó es que "a partir del viernes, como digo, Extremadura tendrá ya presidenta y esto supone un paso previo a la derogación del sanchismo que esperamos que suceda el próximo 23J. Una derogación del sanchismo que cada día que pasa es más evidente y ayer lo pudimos ver en el debate entre el señor Sánchez y el señor Feijóo", ha incidido.

Vox apoyará la investidura de Guardiola pero recuerda que no es un "apoyo incondicional"

Por su parte el diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha destacado que su grupo apoyará la investidura de la 'popular' María Guardiola como presidenta de la Junta pero ha recordado que no es un "apoyo incondicional".

Según Gordillo, su grupo apoyará a Guardiola en la investidura y permitirá que ésta sea investida presidenta del Ejecutivo regional, un apoyo que se ha basado en una negociación "larga", tratada "punto a punto", "muy meditada" y "mirando siempre por el bien de Extremadura".

En este sentido, Ángel Pelayo Gordillo también ha hecho hincapié en que su formación se ocupará de que el acuerdo de gobernabilidad alcanzado, que incluye 60 medidas y que hará que Vox entre en el Consejo de Gobierno de la Junta con un consejero, sea cumplido a lo largo de la legislatura.

El PSOE se pregunta "qué versión" de Guardiola se verá en la investidura, a la que acude con "espíritu propositivo"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional, Soraya Vega, se pregunta "qué versión" de María Guardiola se verá en el debate de investidura, al que su grupo acudirá con "espíritu propositivo" y hará un análisis "serio y riguroso" de la realidad de la región y mostrará algunos de los "datos históricos alcanzados".

De esta forma, Vega se ha cuestionado si en el debate, que se desarrollará este jueves y viernes, se verá la "versión 1.0" en la que la 'popular' marcaba las "líneas rojas" a Vox y recalcaba que su "único patrimonio era la palabra" o la "versión 2.0" que es la de las "alfombras rojas" a dicho partido.

A su juicio lo que más preocupa es "el para qué y el qué", junto al "quién", en el acuerdo de gobernabilidad entre el PP y Vox.

Así, junto al contenido dado a conocer, ha mostrado preocupación hacia lo que "no se ve" y hacia lo que "no está escrito", por lo que ha indicado que lo que debe hacer Guardiola y el PP es explicar "lo que no se ve, lo que no está escrito, lo que no aparece".

Vega, en su intervención, también ha señalado que la investidura es un "trámite imprescindible para la normalidad democrática" y que, como ha asegurado, ha puesto en marcha la "determinación" de Guillermo Fernández Vara al ser propuesto, en un primer momento, como candidato, aunque se retiró al llegar PP y Vox a un acuerdo de gobernabilidad.