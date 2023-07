Por qué Feijóo solo participará en el debate cara a cara de Atresmedia

Este lunes 10 de julio de 2023 tiene lugar en Atresmedia el debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno, Feijóo y Sánchez, un encuentro que ha estado bajo suspense por la negativa del líder del PP a presentarse a otros debates políticos en el marco de las elecciones generales del 23 de julio.

Alberto Núñez Feijóo aceptó la confrontación política con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un comunicado del Partito Popular, se aceptaba este cara a cara, ya que el grupo Atresmedia fue el primero en dirigirse a la formación cuando se anunciaron las elecciones generales anticipadas.

La negativa del PP a participar en un debate de RTVE

Sin embargo, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, remitía entonces un email a la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, en el que acusa al jefe de informativos del ente público de ser "parte de la estrategia de campaña del PSOE", tal y como recoge Europa Press.

El PP difundía este mensaje de correo electrónico a Elena Sánchez después de que el PSOE haya denunciado que el PP no acudiría a una reunión convocada por RTVE para discutir los detalles de los debates electorales para las elecciones generales del 23 de julio, a la que iban a asistir todas las fuerzas políticas excepto los 'populares', según fuentes socialistas.

De este modo, se explicaba que el PP citó al PSOE a una reunión, pero esa formación "optó por no acudir rompiendo la negociación". "Lo que no podíamos ni imaginar es que la recuperación de esa negociación rota, en representación del PSOE, la iba a protagonizar el jefe de informativos de RTVE. No nos extraña, pero reconozco que no lo esperábamos", recalca.

Así, el dirigente del PP considera que RTVE, como el resto de las cadenas, podía haberse puesto en contacto con todos los partidos por separado, pero convocarles "por carta, sólo al PSOE y el PP, señalando fecha y hora inamovibles, para propiciar la misma reunión que, el lunes, el PSOE declinó celebrar", es "ir demasiado lejos, incluso para el tipo de dirección de informativos que se ha impuesto en la pública".

De este modo, el próximo 19 de julio habrá en RTVE un debate que enfrentará a los candidatos a la presidencia del Gobierno, pero el PP no acudirá, es decir, Feijóo no se enfrentará al resto de los candidatos.

En cambio, sí que estará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los candidatos de Vox y Sumar, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, respectivamente.

El PP sí aceptó un debate a siete

Por otro lado, Génova mantiene que Feijóo solo acudirá al cara a cara con Sánchez de este lunes en Atresmedia, aunque también se confirmó la presencia del PP en un debate a siete, con los partidos nacionalistas e independentistas, en este caso, organizado por RTVE.

Este debate, planteado para el 13 de julio, tampoco contará con la presencia de Feijóo, sino que acudirá Cuca Gamarra representando a los populares, así como Patxi López del PSOE, Iván Espinosa de los Monteros de Vox, Aina Vida de Sumar, Aitor Esteban del PNV, Gabriel Rufián de Esquerra y Oskar Matute de EH Bildu.