El socialista Guillermo Fernández Vara anuncia que se presentará a la investidura tras la ruptura del PP y VOX en Extremadura

El candidato socialista a la Junta de Extremadura y presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara ha afirmado hoy, miércoles 21 de junio, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que se postulará para ir al pleno de investidura. Del mismo modo apeló al resto de partidos para que abstengan y "dejen gobernar" a la lista más votada, algo que el PP lleva pidiendo en toda la campaña electoral.

Fernández Vara afirmó que en el día de ayer, refiriéndose al pleno de constitución de la Asamblea de Extremadura, se vivió un espectáculo intolerable en democracia, donde el PP y VOX "volaron todos los puentes" y fracasando en sus intentos de acuerdos, por lo que ha pedido que por responsabilidad dejen gobernar a la lista más votada. Recordó además que cuando se vuelan los puentes tienen que tener pensado "como van a pasar de una orilla a otra", porque en el medio están los problemas de los ciudadanos.

Señaló que tiene la extraña sensación de que PP y VOX están "jugando al ajedrez" en clave nacional y "Extremadura son los peones", utilizando a esta comunidad como un "laboratorio"; a lo que contestó que los extremeños y extremeñas no son "los peones" de nadie, porque siempre que se hace un "experimento en los laboratorios" pierden los ciudadanos.

Sobre la ruptura de ambos partidos, destacó que "está muy bien eso de acusarse unos a otros" pero ha recordado que en la región se han puesto de acuerdo en muchas localidades, sobre lo que ironizó, "si son tan malos, cómo es posible que luego haya acuerdos en los ayuntamientos".

Según destacó ayer "se dieron de bruces con la realidad" cuando llegaron a la Asamblea, y mientras tanto afirmó que los ciudadanos están viendo "absolutamente escandalizados" este espectáculo. "Cuando tú pierdes unas elecciones, aunque te creas que las has ganado, pasa lo que pasó ayer", ha señalado el dirigente socialista extremeño en alusión a María Guardiola, a la que ha recordado que el PSOE tiene la Presidencia de la Asamblea de Extremadura "por una pequeña razón, porque ganamos las elecciones".

Para el presidente en funciones ir a unas nuevas elecciones es el fracaso de los políticos, los ciudadanos han dado su voto y ahora les toca a los políticos "transformar los votos en gobierno", y recordó además, que a los extremeños y extremeñas "no les gusta que se juegue con su voto", en referencia a las declaraciones de María Guardiola cuando dijo que "si hay que ir a elecciones, se va".

El escenario de repetir elecciones sería muy negativo para la región, puesto que no podrían convocarse hasta el 19 de noviembre y no habría gobierno hasta el año que viene. Esto supondría una limitación muy significativa, porque con un gobierno en funciones no habría nuevos presupuestos y y poder certificar la ejecución de hasta 413 millones de euros de fondos europeos que estarían en riesgo, destacó.

Ha señalado además en que el año próximo es "clave" por el escenario de un nuevo programa operativo de fondos europeos, la ejecución de los fondos Next Generation y la consolidación de los proyectos industriales que están en marcha, y todo ello necesita estabilidad.

Ante este escenario, y viendo que ellos han fracaso en su intento de gobierno, pidió que lo dejen gobernar en minoría para que Extremadura pueda tener un gobierno, y que "dejen que pueda gobernar quien ganó las elecciones".

Acusó al PP de hablar mucho de Extremadura en la campaña electoral por lo que pide ahora que "no dejen a Extremadura para el final de sus preocupaciones" puesto que tras el escenario de ruptura entre las formaciones que quedaron en segundo y tercer lugar, la opción que más beneficiaría a Extremadura sería que gobierne quien ganó las elecciones, destacó.

El PP no se abstendrá

La presidenta del PP y candidata a la Junta, María Guardiola, ya ha anunciado que el PP extremeño "nunca" se abstendrá en la investidura de Guillermo Fernández Vara, porque es un gobierno "que no funciona" y que ella se quitaría de en medio antes que "tragar" si hay un mandato de Génova para permitir que VOX entre en el ejecutivo regional.

La opción más sensata es que "VOX dé marcha atrás" y que "en Madrid se dediquen a pensar en lo que pase en Madrid y que el candidato extremeño se dedique a pensar en lo que interesa en este tierra".

Estabilidad o líos

Sobre esta situación, el socialista Fernández Vara, recordó lo que lleva diciendo en toda la campaña, pidiendo que haya estabilidad para formar gobierno, porque lo contrario son los "líos y esto son los líos". Sobre las declaraciones de María Guardiola cuando afirmó que el gobierno actual no funciona le recordó que ella fue la secretaria general de Empleo en el gobierno de José Antonio Monago y dejó una región con 150.000 parados, frente a los 75.000 que hay a fecha de hoy, del mismo modo que le recordó que entonces que dejaron una región en bancarrota y sin pagar a proveedores, y ahora el "plazo medio de proveedores está en 8 días".

A su juicio, todo lo vivido en los últimos días sólo tiene un objetivo "tapar lo ocurrido en la Comunidad Valenciana", y por eso han usado en "este laboratorio" a Extremadura.

Por ello insistió en que lo mejor para Extremadura es formar gobierno, porque aunque repetir elecciones sea bueno para él o para el PSOE "no lo es para Extremadura".