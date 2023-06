Font: "Los ejes principales para las pymes son crecimiento de talento, productividad, colaboración y resilencia"

El contexto económico actual es muy complejo y cambiante, pues cada día se aprueban nuevas leyes que hace que las empresas se tengan que ir adaptando a los cambios. Por ello, es necesario que el sector de la asesoría ayude a las pymes en su crecimiento y sobre todo para que estas ganen competitividad. Todavía quedan muchos retos, como la digitalización, la formación del talento o el crecimiento, entre otros. Así ha explicado, durante la jornada 'El rol estratégico de la asesoría para el éxito de la pyme' del elEconomista.es, Tomàs Font, director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, "destacamos cuatro ejes esenciales: el crecimiento, como algo necesario para continuar y como una intención de progreso no solo a nivel de ingresos, sino también un alza de la marca y del talento, entre otros. En segundo lugar, estaría la productividad, pero enfocado al talento, pues al final nadie quiere estar en una empresa que no es atractiva ni que te ofrece oportunidades de ascender. La colaboración y la resilencia son otro de los pilares fundamentales, este último sobre todo en el sentido de aprender de los errores del pasado".

Font añade que "no hay un camino único, la transformación se puede afrontar por varios caminos. Adaptarse es ir dando pasitos lentamente e ir haciendo una inversión para ver si el talento con el que ya cuentas es suficiente".

No cabe duda de que la pandemia ha acelerado todo el proceso de cambio y de transformación. En palabras de Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España "hace años la transformación digital parecía imposible, pero con la pandemia aceleró todo. Asimismo, la confianza es otro elemento esencial cuando trabajamos con las pymes y con autónomos". La transformación digital del sector se ha visto acelerada también por la Administración Pública, así lo explica Francisco Vidal Yuguero, director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPYM, "la Administración Pública ha forzado a la digitalización del sector. Cuando en realidad la presencialidad es muy importante y estamos insistiendo en recuperarla. Sin embargo, es un problema cuando la propia Administración o se ve con la capacidad de reponer funcionarios para hacer frente a esto". Además, "es increíble que todavía haya despachos que no tienen página web. Hay que activar todos los canales posibles para hacer llegar nuestra oferta y acercarse a los clientes", reclama Font.

Clientes

Los clientes también se han tenido que adaptar a los cambios, pero siguen siendo los mismo. "El cliente sigue pidiendo lo mismo, aunque las prioridades cambien. Ahora se requiere inmediatez para todo, y esto es lo que ha cambiado. Pero hay que tener cuidado, los cambios deben ser paulatinos y tratar de adelantarse a ellos", alega Agustín Fernández, presidente del REAF del Consejo General de Economistas. No obstante, es un problema para los despachos cuando "un cliente te dice como quiere trabajar, porque tu despacho estás llegando tarde. De este modo, la forma de cambio es más dolorosa y no te permite adaptarte bien. Esto es un problema porque el 20% de los cambios actualmente son así. Esto deriva en menos tiempo de adaptación y al final genera tensiones con el talento que ya tienes, porque tienes que invertir en su formación, lo que puede derivar en tensiones y en gasto de recursos. Los despachos deberían ser proactivos y anticiparse a los cambios antes de que lo pidan los clientes", alega el director general de Wolters Kluwer.

Un problema actual y que cada vez es más latente es que los despachos pequeños y medianos no tienen capacidad de crecer, ya que solo están incrementado su tamaño en "obligaciones y no en cliente. Esto hace que los despachos medianos no puedan crecen al no tener oportunidad de contratación y hay veces que cuesta mantener el talento interno, ya que los trabajadores están saturados con tantas cargas o en algunas ocasiones se van a despachos más grandes", asegura Gabaldón.

El director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPYM, Francisco Vidal Yuguero, destaca la necesidad de implementar "funciones más creativas ayudan a fidelizar con el cliente. Los pequeños cambios son esenciales y sobre todo para dar continuidad a los trabajadores, ya que la edad de jubilación cada vez será más tarde al ser, como europa, un país que envejece. La digitalización y la capacidad para absorber la carga legislativa son los principales retos del sector"

Asimismo, siempre se habla de la importancia del talento tanto de formarlo como de retenerlo. Ante esto Font explica que "el despacho es una empresa como cualquier otra y hay que ser capaz de transformar el talento que tenemos en caso, y es algo que tenemos que hacer ya. Además, hay que sacar el máximo provecho a los recursos humanos y materiales que se tienen sobre la mesa". Aunque el presidente del REAF del Consejo General de Economista ha hecho hincapié en que "es cierto que hay dificultad para captar talento, pero, ¿qué pasa con el talento que ya tenemos dentro de los despachos? ¿cómo se mantiene a una persona veterana y con experiencia? Esta es una realidad de que está ocurriendo, y parece que no importa tanto como en la medicina".

Carga legislativa

Cada vez hay más normas. El tsunami legislativo actual deriva en una sobrecarga para las empresas que deben ir adaptándose. "Está habiendo una pérdida de calidad de la norma con tantas enmiendas, cambios de última hora (se ha llegado a dar una norma con dos modificaciones en el mismo día en el BOE) y esto al final son todo obstáculos. Esto hace que la labor de la empresa y de los asesores sea cada vez más laboriosa", declara Vidal. A lo que añade que "el kit digital es una medida de éxito, pero tiene varias lagunas. Dice mucho que el 26% de los despachos que han recibido estas ayudas todavía no han sido capaces de movilizarlo, hay que reflexionar y preguntarse porque estamos en un país donde hay tanto déficit en I+D". Además, desde CEPYM puntualizan que la "ley europea de 2018 recoge que la pyme debe estar en el centro de la norma y acercarse está a la empresa; pero esta no es la realidad española. No pedimos en una primera fase que se reduzca la normativa, con que no crezca es suficiente".

En palabra de Gabaldón, "se está legislando mucho para las pymes pero los destinatarios de la normativa al final son los despachos, que es en quienes recae todo el volumen de trabajo. De hecho, muchos clientes la mayoría de las veces no son conscientes de los cambios legislativos, al final desde los despachos muchas veces se realizan los cambios sin avisar porque las empresas delegan directamente". Y resuelve que "la digitalización tiene que estar ya dentro de cualquier despacho profesional, no estamos totalmente transformados en este sentido y hay que seguir invirtiendo en ello".

El tamaño de la empresa

El tamaño de las empresas es esencial, sobre todo en épocas de crisis, ya que aquellas que sean de mayor tamaño tendrán más posibilidad de sobrevivir cualquier tesitura económica. Desde CEPYM apuntan que "la mayoría de las pymes tiene pocos trabajadores, es decir, tienen una capacidad laboral limitada. Cuando llegas a una plantilla de 50 trabajadores hay cada vez más normas, lo que desincentiva este salto de crecimiento, cosa que no debería ser así. Debería haber más progresividad y una moratoria. Todo esto deriva en un problema de tamaño empresarial, porque cuando viene una crisis son las grandes empresas las que tienen más posibilidades de sobrevivir, porque son las que suelen trabajar con empresas a nivel internacional y las permite mantenerse a flote".

Font, por otro lado, asegura que "en el 2022, el asesoramiento y la creación de empresas era el servicio más demandado, algo lógico teniendo en cuenta que veníamos de una crisis económica. Ahora recursos humanos han pasado de la quinta a la tercera posición. Esto es un mensaje claro, el servicio de recursos humanos ya no es solo contabilidad y cálculo de nómina. Ahora las empresas están demandando estos servicios y si los despachos no están atentos, perderán la oportunidad de negocio".