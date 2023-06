El alucinante caso de una ballena que engulló y escupió a dos jóvenes en California

Hace tres años, una ballena jorobada (uno de los animales más grandes de todo el mundo) se tragaba a dos jóvenes kayakistas en la bahía de San Luis Obispo, California. Si bien esto sucedió en 2020, la espectacularidad de la imagen ha hecho que internet volviese este suceso viral de nuevo, algo que quizás muchos no sepan.

Julie McSorley y Liz Cottriel pasaban el rato en las aguas del Océano Pacífico, en un territorio donde no es extraño avistar grandes cetáceos. Si bien estos mamíferos no atacan a personas, sí puede suceder que engullan a seres humanos por error, tal y como sucedía en esta ocasión. Además, el hecho de que alguien inmortalizase el momento hizo que la secuencia se volviese viral en las redes sociales.

Youtube Video

¿Qué sucedió con las jóvenes?

Las mismas aseguraron tras el revuelo que no fueron conscientes de que estuvieron dentro de la boca de una ballena. El motivo de que esta las engullese es que se acercaron a observar un gran banco de peces, y no eran conscientes de la proximidad con respecto al gran mamífero.

Y si bien en el vídeo solo se observa cómo entran en su boca, lo cierto es que después la ballena escupe a las jóvenes. Y es que, como indica National Geographic, una ballena jorobada no puede tragarse a un ser humano entero. La conocida revista explica que la garganta de este animal tiene una anchura similar al de un puño humano, y solo puede extenderse a un máximo de 38 centímetros.

Por lo tanto, es materialmente imposible que una ballena jorobada devore a una persona. Esto no evita que no quepan varios individuos dentro de sus enormes bocas, pero la misma se verá obligada a escupirlos. Y es que el único cetáceo con capacidad para tragarse a una persona entera es el Cachalote, ya que tiene una mayor garganta. Esto no quiere decir ni mucho menos que este otro animal sea un devorador de hombres.