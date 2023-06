Por qué es importante diferenciar entre hábitos y rutinas, según experto en comportamiento

Nir Eyal es un experto en el diseño de comportamiento. Dentro de su trabajo, también ha escrito sobre el hecho de deshacerse de aquellos hábitos que se puedan asociar con una distracción para la persona afectada. Un ejemplo es su libro "Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life".

El experto colabora con empresas para enseñarle cómo se desarrollan nuevos hábitos. Un ejemplo sería lograr que las personas utilicen un producto que les ayude a aprender un nuevo idioma con frecuencia. Y es que para Eya, ser capaz de controlar la atención es "la habilidad más importante del siglo". Pero admite que no se trata de algo que se aprenda de manera formal, lo cual acentúa la necesidad de comprenderlo.

Como primer paso para no distraerse a la hora de perseguir un objetivo, Eyal explica que es importante entender qué cosas pueden realmente volverse un hábito.

La diferencia entre ambos conceptos

El problema principal que él ve es que la gente quiere convertirlo todo en hábitos, sin comprender esta diferencia. Comenta que: "Aunque algunas rutinas pueden volverse hábitos, no todas ellas pueden. La definición de un hábito es el impulso por realizar un comportamiento con poca o ninguna consciencia. Pero la mayoría de las cosas que las personas quieren transformar nunca podrán cambiarse". especifica.

Eyal dice que alrededor del 45% de los comportamientos diarios son hábitos, algunos tan simples como hacerse de comer o prepararse para ir a la cama. Por lo tanto, cree que la única manera de convertir los propósitos en hábitos es llegar al punto de ser capaz de realizarlos sin tener que pensarlo.

El problema es que los hábitos son precisamente instintivos, y no requieren pensar en la acción. Por su parte, alcanzar una meta requiere esfuerzo, incluso aunque sea mediante actividades del día a día, como estudiar o hacer deporte. "Si un comportamiento requiere de esfuerzo, entonces no puede ser un hábito propiamente dicho. Tenemos que dejar de decirle a la gente que todo puede hacerse un hábito, porque no es así".

Por qué es malo confundirlos

Añade que existe un énfasis cultural con respecto a los hábitos, el cual inculca en la sociedad una idea de su sencillez, y deja las rutinas de lado. "Lo que sucede es que la gente dice: 'Estoy leyendo un libro que me asegura que todo puede ser hábito', y un par de meses después se dan cuenta de que no se trata de un piloto automático, por mucho que se lo afirmase el autor de dicha obra", explica.

Eyal añade que todo se hace bola ara quien asume ese punto de vista erróneo: "Debe de haber algo que no está funcionando, no en la metodología sino en mi... por lo que se rinden, abandonan estando en un punto peor que cuando empezaron con ese intento".

La importancia de superar dificultades

Sabiendo todo lo anterior, Eyal dice que el objetivo no deben ser los hábitos, sino las rutinas. Estas últimas sí implican reconocer la dificultad que supone cambiar los patrones del día a día. El mismo añade que si se le dice a la gente, "Mira, algunos comportamientos van a ser difíciles, lo serán siempre si los estás haciendo bien", entonces será mejor que decirles que las cosas pueden ser sencillas, lo que según el experto es el mensaje subliminal de los hábitos.

Y cuando una persona se siente mal con un comportamiento que está desarrollando, entonces eso no es algo inherentemente malo. "Si te sientes mal, estás mejorando. Espérate que sea algo difícil", afirma Eyal.

"Muchos de estos comportamientos requieren de esfuerzo", añade. No existe ninguna fórmula mágica que puede convertirlo todo en un acto automático en unos pocos pasos. Eyal comenta que el razonamiento más adecuado sería: "En vez de eso, aquí están las herramientas para ayudarte a tratar con la inevitable incomodidad que vendrá de la mano con ser mejor en algo".