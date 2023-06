Acuerdos prenupciales de los futbolistas: de pagar 100.000 euros mensuales a sus parejas a poner sus fortunas a nombre de sus madres

Los acuerdos prenupciales están saltando a la fama. Y es que algunos futbolistas, como Cristiano Ronaldo, están aplicado este tipo de documentos jurídicos con sus parejas con el fin de prevenir "las consecuencias personales y económicas" de una eventual ruptura matrimonial. De esta forma, cabe preguntarnos, ¿por qué es importante firmar un contrato prematrimonial? ¿Cómo se regulan este tipo de contratos en el Derecho español? ¿Qué coste tienen?

Recientemente, un medio portugués reveló el supuesto acuerdo prenupcial que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habrían firmado para proteger, tanto el patrimonio del futbolista, como el de la modelo, en caso de que se produjese una separación entre ambos.

En este contexto, María José Valverde Martínez, abogada del Colegio de Abogados de Murcia, define en la página 'Abogacía Española' que el "acuerdo prematrimonial o prenupcial" puede definirse como aquel pacto escrito, jurídicamente vinculante, firmado entre los contrayentes de un futuro matrimonio antes de su celebración para ordenar, de forma vinculante para ambos, las consecuencias personales y económicas de una eventual y futura ruptura matrimonial.

Importancia del acuerdo prenupcial

Según la experta, estos acuerdos evitan la litigiosidad así como tener que depositar en un tercero (juez, árbitro o mediador), la solución de la controversia. Permiten una solución preventiva de los conflictos familiares y son plurifuncionales. Así, pueden recoger disposiciones que resuelven numerosas cuestiones de la vida de la pareja y de la familia: desde el estatus de los hijos al patrimonio de la familia, los alimentos, la distribución de los bienes tras la separación, la gestión y atribución de pensiones compensatorias e incluso aspectos no patrimoniales, como los valores en los que deben ser educados los hijos comunes.

Regulación española y valor

En nuestro país, la abogada explica que este acuerdo "carece de una regulación" expresa del Derecho Civil, pero esto no quiere decir que sea "insensible" o que impida los acuerdos prematrimoniales. Todo lo contrario. "El Código Civil dispone de unos principios generales extraordinariamente poderosos que sirven de punto de partida para admitir la validez y eficacia de los acuerdos prematrimoniales".

Con lo antes señalado y, siguiendo los puntos expuestos por Valverde, en promedio en España, la ejecución de esta acción contractual tiene un valor que ronda los 500 euros.

Así, la familia Ronaldo-Rodríguez, tendría un convenio el cual estipula que la casa familiar de La Finca (en Madrid) pasaría a estar a nombre de Georgina y que recibiese una pensión de unos 100.000 euros mensuales de forma vitalicia por parte de su marido.

"Consecuencias" de no hacer un convenio

Lejos de un acuerdo prenupcial, es el caso de Achraf Hakimi, defensa del PSG, que se encuentra en un polémico proceso de divorcio con la modelo española Hiba Abouk.

Según recoge el medio francés First Mag, la modelo, quien reclama a la Justicia la mitad de los bienes y el dinero de su ex pareja, se topó con que el lateral marroquí no tenía nada a su nombre, sino que toda su fortuna estaba a nombre de su madre desde hace algunos años. Incluso, el salario mensual que recibe del PSG de más de un millón de euros cae a la cuenta de su progenitora.

Un movimiento "legal" que el futbolista anticipó con su dinero, al ver la situación sentimental con su ex mujer y que, al no haber realizado un acuerdo prenupcial, la dejó sin posibilidad de acceder a su patrimonio.