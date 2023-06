Muchas personas se apoyan en LinkedIn tras un despido: así les ayuda a encontrar trabajo

Los trabajadores despedidos de sus puestos están creando la tendencia de publicar sus despidos en la red social profesional. Muchos lo hacen ya como si se tratase del anuncio de que han sido contratados. Y es que entre los tópicos de LinkedIn, publicar un despido ya supera a otros como finanzas personales, los beneficios por desempleo o las indemnizaciones por cese.

El director de Ventas en AngelList Talent, Albert Ko, admite que en sus 15 años de trabajador ha pasado por cinco rondas de despidos. Dos de ellos terminaron con su cese. Añade que hace años esto se veía como algo vergonzoso, pero tras la pandemia y con la actual situación del mercado laboral "es un cambio de paradigma, en el que la gente se abre a hablar de sus despidos, y también pide ayuda".

Dicho esto, Ko indica una serie de actuaciones para utilizar LinkedIn, aumentar las posibilidades de superar el bache y encontrar una nueva oportunidad.

1. Mantener una mentalidad positiva

Por ejemplo, Ann Cascella publicó su despido con total naturalidad. La misma se apoyó en sus contactos profesionales para pasar por aquel momento complicado. Sus contactos en LinkedIn le mostraban empatía a través de comentarios y consejos, además de compartiendo sus publicaciones. Algunos de ellos también le enviaban ofertas de empleo que encontraban.

Volviendo a Ko, este explica que pasó por estados mentales muy negativos al enfrentarse a esos dos ceses. Finalmente, fue capaz de separar sus emociones del ámbito personal: "Son solo negocios. Me necesitaban para ciertos objetivos y, tras un tiempo, me volví prescindible".

Aconseja publicar la noticia en LinkedIn cuando uno esté mentalmente preparado para ello. Ese es para él el momento adecuado, y para explicarse mejor lo compara con una ruptura amorosa: "No hay un momento ideal, pero cuanto antes lo hagas con la actitud adecuada, mejor".

2. Comunicar nuestras inquietudes

Pero para Cascella no basta con publicar el despido en la res social profesional. "Estaba agradecida por la experiencia y buscaba nuevas oportunidades. Pero la gente no puede darte lo que buscas si no sabe lo que es", explica. Añade que uno debe resaltar sus mejores cualidades, a la vez que comenta sus preferencias y sus objetivos.

Y es que en su caso puso sus cuatro mayores logros de su empleo previo, y también el valor que aportaba a su equipo y a la organización: habilidades, proyectos o ideas que habían impactado positivamente en el negocio. Incluso pudo explicitar qué era lo que buscaba a partir de ese momento. "Puedes obtener lo que deseas con mayor prontitud", comenta.

También mencionó a antiguos compañeros de trabajo y a jefes anteriores. De hecho, su último superior compartió la publicación en la que le había mencionado, lo que se tradujo en un mayor alcance y en nuevas posibilidades. Cascella dice que actualmente ha podido conectar sus ocupaciones anteriores, y que ha obtenido referencias de trabajo. Ko, de nuevo, señala la posibilidad de incluir: organizaciones o empleadores a los que se admira, cómo sería el equipo ideal, o la clase de servicio o producto en el que gustaría trabajar.

3. Ser disciplinado con la dedicación

El experto aconseja priorizar la salud mental, ya que es algo que uno puede controlar. También alerta de una aquellas situaciones en la que uno se canse y queme con la búsqueda de trabajo. Se debe recordar que siempre hay momentos más positivos y otros negativos.

Cascella está de acuerdo. "Ser muy disciplinado y limitar el tiempo dedicado a diario a encontrar un trabajo", explica. Ella dice que manda tres solicitudes de empleo cada día, empezando por el CV y la carta de presentación, según la oferta. Prosigue con el envío de sus datos al perfil de LinkedIn del jefe de contratación, o incluso a su correo.

"Equilibrar el tiempo que no se dedica a buscar trabajo es fundamental", afirma, a la vez que recomienda despejarse con planes recreativos durante las tardes. Al final, se trata de "disfrutar de tu tiempo", asegura.