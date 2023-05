Alquilar un piso con una inmobiliaria: ¿Me pueden cobrar honorarios?

El pasado viernes, 26 de mayo, entró en vigor en España la nueva Ley de Vivienda. Se trata de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Publicada en el BOE el 25 de mayo, introduce varias modificaciones en las condiciones de arrendamientos, entre ellas un importante cambio en los gastos de inmobiliaria.

La anterior Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) no exigía a ninguna parte en concreto el abono de la comisión de agencia. Es por esto que muchos propietarios de viviendas de alquiler exigían a sus inquilinos el pago de este requisito, consistente en los honorarios de la agencia inmobiliaria por intermediar en el alquiler de una vivienda.

Un nuevo cargo sobre el propietario

Una de las modificaciones más sonadas de la nueva Ley de Vivienda es que los gastos de gestión inmobiliaria ya tienen un destinatario fijo. Con respecto al artículo 10, la reciente reforma aclara que: "Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador".

Esto es, a partir de ahora será el casero quien estará obligado por ley a abonar las comisiones de agencia, con lo que desaparece para los inquilinos uno de los gastos que inicialmente debían abonar. Cabe añadir que este desembolso (que antes se unía al primer mes de alquiler, la fianza y los meses de garantía) solía equivaler o bien a un mes de alquiler, o bien a una décima parte del coste anual de la propiedad más un 21% de IVA.

Esto quiere decir que hasta hace bien poco, y en el mejor de los escenarios posibles, el inquilino pagaba tres mensualidades para alquilar un piso gestionado por agencia inmobiliaria (como ya se dijo son la mensualidad, la fianza y la comisión), y actualmente este caso más favorable al arrendatario implicaría tan solo el pago del primer mes más la fianza.

Otras ayudas para quienes buscan piso

Pero esta nueva normativa también está pensada para aquellos propietarios que intenten sumar otros gastos a las rentas del alquiler. Se trata de evitar que se puedan cargar sobre la otra parte "gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuviera acordado previamente", añadiendo que también se eliminan "cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir un acuerdo entre las partes".

La nueva Ley de Vivienda también limita la actualización anual del alquiler: los contratos vigentes pueden subir como máximo un 2% en 2023, y un 3% en 2024, con un nuevo índice todavía no aclarado para 2025. Como excepción, está permitida una subida de hasta el 10% en el precio de alquiler si la vivienda se ha rehabilitado (en un plazo de 2 años) en pos de una mayor eficiencia energética.

Lo mismo sucederá cuando el contrato de alquiler indique un plazo de 10 años, o si e arrendatario tiene permitido prorrogar dicho documento durante al menos 10 años, en los mismos términos y condiciones.