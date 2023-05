Las elecciones generales anticipadas favorecen que Trias sea alcalde de Barcelona

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avanzar las elecciones generales al 23 de julio, puede tener como víctima colateral al candidato socialista a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni.

Y es que tras el ajustado triunfo en Barcelona de Xavier Trias (Junts) en los comicios de este domingo, la precampaña a las generales complica que Collboni, que quedó en segunda posición, pueda lograr los apoyos necesarios para liderar un gobierno municipal alternativo.

Este lunes, ERC ha descartado la opción de formar parte de una alianza a tres bandas que proponen socialistas y Ada Colau (Bcomú) como alternativa a Trias, y también se desmorona la posibilidad de que el PP dé apoyo a PSC y morados con tal de que Barcelona no esté controlada por el independentismo -como hizo el partido de Manuel Valls en 2019-.

Por su parte, Trias puede buscar el apoyo del PSC para lograr los 21 concejales que necesita para tener mayoría, o tejer un acuerdo del independentismo con ERC para gobernar en minoría. Incluso puede gobernar en solitario como lista más votada, si no hay ninguna alternativa que sume mayoría.

Y es que Ada Colau ya consiguió gobernar con 11 concejales durante la segunda parte de su primer mandato tras romper su acuerdo con el PSC en el gobierno municipal a finales de 2017 por la aplicación del artículo 155 en Cataluña tras la declaración fallida de independencia.

Primeras reacciones

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este lunes que su partido no tiene "ninguna voluntad ni interés de ofrecer" la alcaldía de Barcelona a Jaume Collboni, y ha subrayado que su prioridad tras las municipales son los pactos independentistas, informa Europa Press.

Con todo, Ada Colau no tira la toalla. En la apertura de la 38 Reunión del Círculo de Economía, ha defendido: "Es verdad que Trias quedó primero, pero por muy poco, y en cambio hay una amplísima mayoría progresista de 24 concejales (los 10 de PSC, 9 de BComú y 5 de ERC) que seguiré defendiendo que se puedan poner de acuerdo, igual que defenderé que en el Estado puedan haber acuerdos progresistas", ha dicho también en referencia a la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio.

En el caso del PP, tras conseguir duplicar concejales en el Ayuntamiento de Barcelona -de 2 a 4-, Daniel Sirera ha asegurado que Collboni, y Trias deben decidir con quién quieren llegar a acuerdos, y se ha mostrado dispuesto a hablar con ellos en función de lo que quieran hacer para mejorar la ciudad.

"No tengo predilección por si quiero hacer alcalde a uno u otro. Me cuesta escoger entre susto o muerte. Si quieren que hablemos de seguridad, limpieza, movilidad o de bajar impuestos me sentaré a hablar con ellos", ha concretado, dejando claro que no dará un cheque en blanco.