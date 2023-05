Estos son los requisitos para solicitar la ayuda de 240 euros para contratar Internet en casa

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital aprobó este año un bono social que consiste en una ayuda de 240 euros para pagar la contratación de internet, algo que se encuentra dentro del programa UNICO-Banda Ancha.

En el programa se incluyen ayudas destinadas para diferentes situaciones y personas, destacando especialmente las que tienen que ver con el bono social, ya que van dirigidas a las personas o familias en situación de vulnerabilidad: "Permite contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija, con una velocidad mínima de 30 Mbps, para personas o familias identificadas como vulnerables".

Esta ayuda de 240 euros está gestionada por cada comunidad autónoma y consiste, concretamente, en una cuantía máxima de 240 euros al año a repartir en 12 mensualidades, es decir, se puede conseguir un descuento de hasta 20 euros al mes en la factura de internet durante un año, tal y como indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Requisitos para acceder al bono social de internet

El requisito principal para acceder a la ayuda para pagar el internet en casa es pertenecer al grupo de personas o familias con vulnerabilidad económica. Sin embargo, como cada comunidad gestiona la ayuda dentro de su territorio, en cada una se establecen criterios diferentes para considerar a la "familia o persona vulnerable".

Uno de los requisitos comunes en la mayoría de las regiones es que la persona destinataria de la ayuda perciba el Ingreso Mínimo Vital. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, se considerará vulnerable y, por tanto, podrá percibir la ayuda, la persona que figure como perceptora de la Renta Mínima de Inserción (RMI), de Pensión No Contributiva (PNC) o del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Otras regiones, por ejemplo, Castilla y León, no aceptaron esta ayuda y no la han puesto en marcha dentro de su territorio.

¿Cómo se solicita la ayuda?

Para poder acceder a la ayuda, las personas que cumplan los requisitos dentro de cada región deberán pedirla directamente, tanto de manera presencial o rellenando un formulario online que pone a disposición cada comunidad autónoma.

Muchas comunidades tienen ya disponibles las solicitudes para poder pedir la subvención, mientras que otras, aún más rezagadas, están con el registro de las operadoras que quieran prestar el servicio. Aragón, Navarra, La Rioja, Galicia, Baleares, Murcia, Castilla La Mancha, País Vasco y La Comunidad Valenciana ya tienen abierto el proceso de solicitud. Extremadura abrirá el plazo de inscripción este 23 de marzo.

Además, hay que tener en cuenta que solo los operadores habilitados pueden prestar el servicio, es decir, aquellos operadores estén en el Registro Autonómico de Operadores-Colaboradores. Así, quien solicite el bono y pueda cobrar la ayuda, deberá ponerse en contacto con el operador que quiera para poder disfrutar de tu conexión a Internet, eso sí, solo podrá ser un operador que esté debidamente registrado como colaborador en el programa.