El origen de los 10 principios de Nike: las normas que se convirtieron en parte de su éxito

Nike es la marca de ropa deportiva más valiosa de la actualidad. Su lema Just Do It es icónico, una maquinaria que siguen alimentando con el fichaje de nuevos deportistas y alianzas con clubs para que vistan su ropa.

Ahora, el éxito de la película de Ben Affleck 'Air' en la que se narra el trasfondo del contrato que firmaron con Michael Jordan en los 80, ha revivido el interés por la historia de esta marca.

En concreto, durante la película se van citando 10 de sus principios que aparecen expuestos en las oficinas de la marca en Portland. Pero, ¿cuál es su origen?

Aunque muchas veces se ha achacado a su fundador, Phil Knight, estos principios en realidad fueron creados por su director de marketing, Rob Strasser, jefe de marketing de la firma, interpretado en la película por Jason Bateman.

Fue él quien en 1977 compartió un memorándum que llamó "Principios", en un momento en el que Nike aún estaban muy lejos de Adidas o Converse.

Los 10 principios de Nike

Nuestro negocio es el cambio Estamos a la ofensiva. Todo el tiempo. Creemos en los resultados perfectos, no en los procesos perfectos. Rompe las reglas: lucha contra la ley. Esto tiene que ver tanto con la batalla como con el negocio No des nada por sentado. Asegúrate de que la gente cumple sus promesas. Empujaos a vosotros mismos empujad a los demás. Da de ti todo lo que sea posible. Vive en la tierra. Tu trabajo no está hecho hasta que el trabajo está hecho Peligros: La burocracia. Ambición personal. Ladrones de energía frente a generadores de energía. Conocer nuestras debilidades. No asumir más de lo que podemos hacer. No será bonito. Si hacemos las cosas bien ganaremos dinero casi de forma automática

Algunas de las reglas establecen expectativas. "Tu trabajo no está hecho hasta que el trabajo está hecho" deja claro que Strasser no veía Nike como un lugar de trabajo de 9 a 5 de la tarde. "Vivir en la tierra" indica claramente que Strasser esperaba que la gente resolviera los problemas con creatividad e imaginación, no con dinero.

El número 10 es especialmente revelador. "Si hacemos las cosas bien, ganaremos dinero de forma casi automática", enmarca la obtención de beneficios como un resultado, no como un objetivo.

Las reglas ayudaron a cimentar las bases de una empresa que, gracias a su fundador —Knight es conocido por sus acercamientos al budismo y a la filosofía— fueron creando un aura que ha acompañado a la marca desde entonces.