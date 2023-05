Los empresarios reclaman una mayor apuesta por los sectores estructurales para generar empleo

Cepyme Aragón ha valorado de forma positiva el descenso del paro registrado en Aragón en abril, mes en el que se ha producido una bajada de 1.475 personas en relación al mes de marzo.

"Las cifras son muy positivas, pero responden, sin duda, al mes de puentes y vacaciones de Semana Santa que ha sido abril, ya que el descenso se ha concentrado en el sector servicios", ha afirmado María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón.

Lorente ha añadido que "no me canso de repetir que no podemos depender de la estacionalidad y que debemos apostar por una economía basada en los sectores estructurales y estables como la industria".

"Estamos en periodo electoral y esperamos que los partidos políticos tengan en cuenta las propuestas de los empresarios y, especialmente, no se olviden de que el tejido empresarial aragonés está formado por pymes y autónomos y que somos nosotros los que generamos empleo y asentamos población en el territorio", ha recordado Lorente, quien ha incidido en que "no queremos anuncios que se queden en fuegos de artificio".

Por su parte, desde CEOE Aragón, han valorado también positivamente los datos del paro registrado, aunque los empresarios aragoneses han mostrado su preocupación por la población activa, ya que señalan que condiciona el dinamismo del mercado laboral, así como el aumento de la contratación parcial y fija discontinua y la alta temporalidad en el sector público.