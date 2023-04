UGT y CCOO llaman a movilizarse el 1 de mayo para el reparto de beneficios empresariales en salarios y bajada de precios

Los secretarios generales UGT y Comisiones Obreras en Aragón, José Juan Arceiz y Manuel Pina, respectivamente, han llamado a salir a calle el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para reclamar el reparto de los beneficios empresariales a través de la subida de salarios y para rechazar una subida "artificial" de los precios que lleva a que los incrementos en las nóminas vayan directamente a las cuentas de resultados de las compañías.

Han ofrecido una rueda de prensa para informar de las movilizaciones que han organizado de manera conjunta en Aragón el próximo lunes, 1 de mayo, dos de ellas en la provincia de Zaragoza, dos en la de Teruel y una en la de Huesca.

En la capital aragonesa, habrá una concentración, a las 11.00 horas, en la plaza San Miguel, desde donde partirá una manifestación media hora más tarde; en Tarazona, a las 11.00 horas, una concentración en la plaza San Francisco; en Teruel, a las 12.00 horas, otra concentración en la plaza de la Catedral; en Andorra, a las 12.30 horas, concentración en la plaza del Regallo, y en Huesca, a las 12.00 horas, se iniciará una manifestación desde la plaza de Navarra.

'Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios' es el lema de esta jornada, ha explicado el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, porque no puede ser que se esté haciendo un esfuerzo con medidas anticrisis o en la negociación de las subidas salariales "sector a sector, empresa a empresa" para que eso vaya directamente a las cuentas de resultados de las grandes compañías.

Según ha expuesto, la guerra de Ucrania ha generado una subida del IPC que está siendo utilizada por algunos empresarios "sin escrúpulos" para incrementar de manera "artificial" los precios. "No puede ser que amparándonos en esa guerra todo tenga que subir ahora".

Ha añadido que también se usa la sequía de esta forma, con unas producciones de frutas frescas y carnes que se están vendiendo "con mayores precios", cuando todavía no han llegado a esos productos las consecuencias de la falta de agua por lo que también es un incremento artificial que, además, no beneficia a los productores, "se queda todo en las manos de los de siempre intermediadores y grandes distribuidores".

En el caso de la energía y los carburantes, según Arzceiz, tampoco tiene ningún sentido que suban los precios por el coste actual del petróleo o que las energías renovables estén "paradas" para "meter otra más caras y así conseguir artificialmente incrementar los beneficios".

Desgaste

El secretario general de UGT Aragón ha esgrimido que todo esto hace que los incrementos salariales que se están logrando, con un "desgaste" en las mesas de negociación, "se vayan directamente a las cuentas de resultados de estas grandes empresas", haciendo que los beneficios empresariales "salgan directamente de los bolsillo de los trabajadores".

Arceiz ha especificado que el Gobierno también está aplicando medidas anticrisis, como la bajada del IVA o la negociación con los sindicatos para el incremento de las pensiones, "pero eso está siendo insuficiente" y también acaba en las cuentas de resultados, ha incidido.

El dirigente sindical ha reclamado llegar a un acuerdo de negociación colectiva con la patronal que sirva para enviar un mensaje "potente a la sociedad y a los inversores de que queremos todos arrimar el hombro y no solo la clase trabajadora para que las empresas se lleven los beneficios".

Ha añadido que, no obstante, tienen un "plan B", y la clase trabajadora "no se va a conformar" y va a salir a la calle, si ahora a la patronal "no le viene bien" llegar a acuerdos "porque les interesa un cambio de ciclo político".

En este punto, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha señalado que activarán la campaña Salario-Conflicto. Según ha contado, en estos momentos, el principal problema "tiene que ver con la negativa de la CEOE de tener un paraguas para la negociación colectiva y ha advertido de que si no se acercan posturas y este año no se suscribe un acuerdo", puede ser que este instrumento de negociación "se acabe para siempre".

Ha recordado que en la crisis de 2008 a la patronal le interesó firmar un acuerdo, pero ahora "estamos en un momento en que la CEOE tiene que decidir si quiere remar a favor de la mayoría social del país y todos juntos afrontar las situaciones complicadas o solo quiere remar para asegurar los beneficios de sus empresas".

Pina ha lamentado que la patronal haya rechazado su última propuesta de que se utilicen como índices objetivos para la negociación de la subida salarial los márgenes empresariales que se dan en cada sector, teniendo en cuenta si van "peor o mejor".

Contexto electoral

El secretario general de CCOO Aragón ha hecho referencia al momento en el que se celebra este Primero de Mayo, mes en el que se van a celebrar elecciones municipales y autonómicas, el día 28, a las que se sumarán, previsiblemente, a final de año las elecciones generales y ha pedido acudir a las urnas "para no perder lo conseguido estos tres años" gracias al diálogo social y al clima de negociación.

Pina ha dicho que, por primera vez en muchos años, el balance es positivo y por eso "nos jugamos mucho" ante dos formas diferentes de afrontar las crisis económicas, una, la que tuvo lugar en 2008, "con sufrimiento" y "recortes" y otras dos, las de la pandemia y la guerra de Ucrania, "con protección" para los ciudadanos y los trabajadores.

El dirigente sindical ha mencionado tanto los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se realizaron durante la pandemia, como los últimos acuerdos logrados para "completar la hoja de ruta" de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al 60 por ciento del salario medio en España y una reforma laboral que reduce la temporalidad, dos medidas que no han destruido puestos de trabajo, sino que han permitido "los máximos datos de afiliación a la Seguridad Social".

Asimismo, Pina se ha referido al acuerdo de pensiones, que, por una parte, ha permitido una subida del 8,5 por ciento este año y, por otra, va a garantizar la sostenibilidad del sistema público.

Arceiz también ha subrayado que sin la acción de los sindicatos de clase las políticas públicas "no serían las que son" y ha defendido unos servicios y pensiones públicas porque la clase trabajadora no se puede pagar una sanidad, educación o pensiones privadas. "Hay que seguir avanzando en los grandes acuerdos" y "no es lo mismo que gobierno un color político u otro", ha sentenciado.