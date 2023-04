Warren Buffett asegura que está tranquilo con el porvenir de Berkshire Hathaway

El multimillonario inversor y filántropo Warren Buffett, a sus 92 años de edad, ha vivido una serie de eventos importantes que han forjado su persona y su leyenda dentro del mundo de las finanzas. Tras vivir las dos crisis del petróleo (1973 y 1979), la crisis financiera de 2008 y la pandemia del coronavirus, el mismo dice que no le preocupa el asunto de su sucesor al mando de Berkshire Hathaway, tras tantos años.

Recientemente, Buffett se sinceró ante CNBC sobre el porvenir de la sociedad tenedora. "Como un señor de 92 años tengo otros motivos por los que preocuparme... la amenaza nuclear, una nueva pandemia, y todo tipo de cosas. Pero nunca me voy a dormir preocupado por Berkshire y sobre cómo nos las apañaremos", asegura el inversor.

Warren Buffet comenzó a liderar Berkshire Hathaway en 1965, a la edad de 35 años. Bajo su liderazgo, esta se ha convertido en una de las mayores compañías del mundo, que de acuerdo con CNBC cuenta actualmente con una capitalización de mercado de en torno a 707.000 millones de dólares.

El conocido optimismo de Buffett

Varios amigos cercanos de Buffett alaban su optimismo. Por ejemplo, Melinda Gates aseguraba en 2017 que este ha sido fundamental para el éxito profesional del inversor. De hecho, un análisis llevado a cabo por un científico de datos sobre las numerosas cartas anuales de Buffett a sus accionistas mostraba un excedente de positividad en sus escritos.

De hecho, esto se refleja en sus estrategias de inversión, pues es de sobra conocido cómo el mismo apuesta por la inversión a largo plazo, concretamente en aquellos proyectos en los que confía plenamente. Y siguiendo con esto, el mismo aprovecha las caídas en las acciones para comprar más de aquellas compañías en las que confía.

Por ejemplo, durante un episodio de volatilidad en el mercado en 2016, y con las acciones habiendo bajado, le dijo a los inversores que "no estéis tan pendientes del mercado". Además, se sabe que ese optimismo descansa sobre una enorme base de confianza en sí mismo. De hecho, admitió también que muchos de sus familiares invierten decididamente en Berkshire Hathaway.

Confianza y el futuro de Berkshire

"Si pensase que no iba a ser capaz de hacer algo decente con la gestión del riesgo, y un trabajo más que decente, entonces estaría loco si hubiese aceptado esta responsabilidad", comentaba Buffett. Y cuando se encuentra con una situación preocupante pero que no está en su mano, como la ya mencionada amenaza nuclear o una pandemia, entonces se centra en aquellas tareas y situaciones que él mismo pueda remediar.

"Me preocupo por cosas de las que nadie más se preocupa, pero no puedo solucionarlas todas. Por ejemplo, no puedo hacer nada si otro virus comienza a propagarse, pero con respecto a todo lo que pueda solventarse, estaré dándole vueltas", continúa el inversor y filántropo.

Y volviendo al tema de la sucesión en la compañía, Buffett ya ha escogido a su sucesor: el próximo CEO será Greg Abel. Este ya ha anunciado su gusto por la fórmula del actual presidente ejecutivo, por lo que pretende continuar con ella. Además, el filántropo espera que su sucesor sea igual de solvente que los líderes de las empresas que forman parte de la cartera de valores de Berkshire, ya que confía en ellos a la hora de tomar decisiones de negocios. "No le estoy diciendo a Abel lo que tendrá que hacer", comenta, añadiendo que Berkshire Hathaway "tiene mucha suerte" de que él tome las riendas.