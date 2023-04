Diez consejos de la OCU para utilizar y calentar correctamente los envases para alimentos

A pesar de que el mecanismo de un envase alimentario o táper puede parecer sencillo, utilizarlos de forma correcta puede no ser tan fácil.

Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizada en colaboración con Euroconsumers a 1.048 personas de entre 18 y 74 años, casi la mitad de la ciudadanía (47 %) desconoce que algunos envases de plástico pueden liberar sustancias químicas al entrar en contacto con determinados alimentos ácidos (como el tomate troceado) y grasos (un guiso con aceite, por ejemplo).

Del mismo modo, la encuesta arroja que solo un 15 % sabe que la migración de sustancias al alimento es más probable cuando se guarda caliente en el envase. Y lo mismo sucede cuando se emplean envases plásticos de un solo uso.

Un 17 % desconoce que no todos los envases son adecuados para calentar la comida en el microondas y un 22 % cree, de forma incorrecta, que no hay posibilidad de migración. Es más, aunque solo los envases con el símbolo del microondas pueden calentarse en este electrodoméstico, el 27 % de los encuestados no comprende el símbolo que garantiza su uso seguro en el microondas.

En base a estas y otras cuestiones, solamente el 15 % e los consumidores se considera bien informado sobre el riesgo de migración química del envase al alimento que contiene.

Materiales, alimentos y microondas

Por ello, la OCU ha recopilado una serie de consejos con los usar los envases de forma más adecuada.

1 - Se deben usar, preferiblemente, recipientes de vidrio, acero inoxidable y cerámica, sobre todo cuando se vayan a guardar alimentos ácidos, salados y grasos, así como todo tipo de alimentos calientes.

2 - El símbolo del vaso y el tenedor indica que está compuesto de un material apto para almacenar alimentos. Aunque no es obligatorio, su presencia ayuda a distinguir otros recipientes pensados para otros fines.

3 - Existe otro símbolo, representado con un microondas, que nos indica, precisamente, que es apto para ser introducido en este electrodoméstico. Además, suele venir acompañado de la potencia máxima que admite.

4 - De hecho, se debe representar la temperatura máxima que indique el fabricante.

5 - Por contra, los envases que vienen incorporados con algunos alimentos, como la botella de plástico del agua o la tarrina del helado, no se deben introducir en el microondas, puesto que se han diseñado para ser utilizados para un tipo de alimento concreto y una sola vez.

6 - Cuando adquieras en un establecimiento una comida preparada lista para calentar, es preferible cambiarla en un plato antes de calentarla.

7 - El papel de aluminio no se debe utilizar para envolver alimentos ni salados (como embutidos) ni ácidos (como tomates troceados). De hecho, así lo indican los propios fabricantes de papel de aluminio en la caja de cartón.

8 - Se deben evitar envases con mucho olor o sabor a plástico o a metal. Esto puede significar que el material ha dejado de ser estable.

9 - No se deben emplear envases gastados o en mal estado, ya que el deterioro puede aumentar el riesgo de migración.

10 - Los productos elaborados a base de una mezcla entre plástico y bambú no son seguros, ya que en su composición sustancias tóxicas como la melamina y el formaldehido. Su venta para uso alimentario está prohibido en la Unión Europea.