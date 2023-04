Esto recomienda una experta en arte para que los niños aprendan a resolver problemas

Muchas veces los niños no son capaces de entender la importancia de tareas tan mundanas como lavarse los dientes, comer sano o hacer sus deberes con diligencia. El beneficio de su correcta realización no solo se traduce en consecuencias inmediatas, como una correcta formación o un excelente estado de salud, sino que la creación de hábitos les convertirá en adultos responsables y exitosos.

Sin embargo, la autora y fundadora de Artes Internacionales + Laboratorio Mental, Susan Magsamen, explica que la involucración del niño en la creación de arte es otra habilidad enormemente beneficiosa, pero sin embargo poco valorada. "Los niños que desarrollen una faceta artística serán mejores a la hora de resolver problemas", asegura la misma.

Para Magsamen, esta actividad no requiere de horas diarias de dedicación para producir efectos beneficiosos en el largo plazo, y sin embargo les ayuda a obtener habilidades propias de un córtex prefrontal desarrollado, tales como la regulación de sus emociones (inteligencia emocional) o una mayor memoria y función ejecutiva.

¿Una pérdida de tiempo?

La ejecutiva y diseñadora de joyas Ivy Ross, por su parte, comenta que padres e hijos suelen dejar de lado la faceta artística si consideran que no ofrece grandes salidas laborales. "Cuando por ejemplo un profesor juzga y dice 'No, esa no es la manera de dibujar un árbol', entonces el niño pierde las ganas de crear, y eso es lo peor que puede pasar, porque estamos programados para expresarnos y el arte es un medio extraordinario de canalización", explica.

Entonces muchos progenitores, siguiendo el deseo de que sus hijos tengan éxito profesional, tan solo quieren que estos se involucren en aquellas tareas que ellos mismos consideran que podrán ser rentables. Magsamen afirma que "hemos creado estas patologías en nuestra cultura sobre el tema de perder el tiempo".

Pero añade que dejar cierto tiempo entre la escuela, las actividades extracurriculares y el deporte no es una pérdida de tiempo. "Ofrecer ese espacio y ese tiempo te permite saber qué te gusta y qué no te gusta, así como lo que consideras que es más bonito", prosigue la misma.

La curiosidad de los niños

Pero Magsamen especifica que no es necesario buscar clases para los niños, algo que puede ser costoso y añadirles presión. De hecho, asegura que puede que baste con empezar por salir al aire libre.

"A los niños les encantan las novedades y las sorpresas, porque son muy curiosos. ¿Dónde están los lugares a los que puedes ir con tus hijos para que sientan asombro, se maravillen y se sorprendan? Una vez los encuentres, y veas cómo la energía del niño aumenta, entonces podrás llevarle a actividades que aprovechen ese impulso", argumenta esta.

Además, Ross dice que aquellos programas de televisión que prioricen la narración podrán contribuir a que el niño desarrolle la faceta artística. Esto, comenta, siempre y cuando se acompañe de otras experiencias enriquecedoras. "Se trata de tiempo y equilibrio. Hay un atractivo en la narrativa y en la música, y hay creación en tus manos. Es casi como la dieta equilibrada que quieres para tu hijo", asegura.