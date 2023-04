Esta es la familia y saga empresarial en la que se inspira 'Succession', la serie del momento

Succession es para muchos la mejor serie de televisión en emisión. Este drama de HBO ha estrenado este año su cuarta y última temporada, en el que se espera el desenlace de su historia: la de una familia que gestiona las idas y venidas de una corporación mediática con intereses en muchos sectores.

Solo con esa descripción, la analogía hacia un conglomerado del mundo real se torna evidente. Succession está en parte inspirado en la historia de Rupert Murdoch y su familia, aunque los creadores de la serie siempre hayan tirado balones fuera al ser preguntados para evitar problemas legales.

Desde su escenario neoyorquino hasta su red de noticias, pasando por sus conflictos familiares y sus interminables controversias sucesorias. Al echar un vistazo a cómo Waystar Royco (la empresa de los Roy, la familia con la serie) se compara con News Corp (el conglomerado de Murdoch) se ven cada vez más similitudes.

Los parecido y diferencias entre Waystar Royco y News Corp

Como empresa, Waystar Royco es más extensa y está más diversificada que News Corp, que siempre ha sido principalmente una empresa de medios de comunicación. Waystar posee parques temáticos y una línea de cruceros, entidades en las que Rupert Murdoch nunca ha tenido mucho interés.

El imperio de Murdoch es conocido. Nacido el 11 de marzo de 1931 en Melbourne, este magnate de los medios de perfil conservador es propietario a través de su empresa News Corp de cientos de editoriales locales, nacionales e internacionales en todo el mundo. Entre ellas en el Reino Unido (The Sun y The Times), en Australia (The Daily Telegraph), en Estados Unidos (The Wall Street Journal y New York Post), la editorial de libros HarperCollins y los canales de televisión Sky News Australia y Fox News (a través de Fox Corporation).

Antes también fue propietario de Sky (hasta 2018), el mítico estudio 21st Century Fox (hasta 2019, cuando fue comprado por Disney) y el ya desaparecido News of the World. Con un patrimonio neto de 21.700 millones de dólares a 2 de marzo de 2022, Murdoch es la 31ª persona más rica de Estados Unidos y la 71ª del mundo.

A pesar de su foco en los medios, News Corp también ha adquirido a lo largo de su historia algunas empresas tecnológicas, como su desastrosa adquisición de MySpace en 2005, cuando esta red social musical ya iba cuesta abajo.

En la serie parte de esta distribución empresarial se calca en Waystar Royco. La cadena de noticias conservadora ATN de Waystar está claramente basada en Fox News, la editorial de libros de ficción Northstar Publishing es similar a Harper Collins de News Corp, y el tabloide New York Globe está modelado a partir del New York Post.

El obsesivo afán de Logan Roy por hacerse con Pierce Global Media, principal competidor de Waystar Royco, guarda muchas similitudes con la exitosa adquisición de Dow Jones (editor de The Wall Street Journal) por parte de Rupert Murdoch en 2007. Y quien haya visto los primeros capítulos también sabrá que los Roy tuvieron un mal trago a la hora de intentar meter un pie en el sector tecnológico, tal y como le pasó a News Corp con MySpace.

Los parecidos y diferencias entre Logan Roy y Rupert Murdoch

Las analogías entre Logan Roy (Brian Cox) y Rupert Murdoch no se quedan ahí. Ambos son patriarcas de poderosas familias de empresarios que emigraron a Estados Unidos (Roy es escocés y Murdoch australiano). Mientras que Roy parece tener unos orígenes más humildes, el padre de Murdoch fundó el imperio mediático que Rupert heredaría y convertiría en un gigante. Ambos tienen múltiples divorcios a sus espaldas (Roy se ha casado tres veces, Murdoch cuatro). Políticamente, ambos son destacados conservadores vinculados al Partido Republicano. Y quizás lo más importante, ambos tienen varios hijos (Roy tiene cuatro, Murdoch seis), muchos de los cuales trabajan en el negocio familiar.

Tal vez la mayor discrepancia entre Logan y Rupert sea que Logan es descarado y bocazas, mientras que Rupert, según la mayoría de las opiniones, es más tranquilo y modesto. Mientras que Logan parece interesado principalmente en ejercer el poder y expandir su imperio empresarial, Rupert es más un empresario de los meidos que ha utilizado otros negocios para ayudar a mantener sus periódicos a flote.

Por parte de sus hijos, Lachlan Murdoch es el hijo mayor de Murdoch y a menudo es nombrado como posible sucesor de su padre, al igual que Kendall Roy (interpretado por Jeremy Strong). En la actualidad, Lachlan ocupa varios puestos influyentes en el imperio Murdoch, como copresidente de News Corp y consejero delegado de Fox Corporation.

Y, para acabar, como en la serie, ambos imperios buscan candidato para su sucesión. La de la serie, al menos, sabemos que tendrá su desenlace cerca.