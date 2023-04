Open Games Builders se instalará en Aragón para impulsar el gaming y la tecnología blockchain

La empresa tecnológica Open Games Builders está preparando su desembarco en Aragón, comunidad en la que tiene previsto establecer su base de operaciones con el fin de potenciar las oportunidades de negocio en el tejido empresarial, además de organizar diferentes grandes eventos relacionados con el gaming y blockchain.

Los planes de la compañía contemplan establecerse en el nuevo Centro de Emprendimiento de Base Digital, que se está poniendo en marcha en Monzón, en Huesca, y que se prevé que esté listo ya el próximo mes de junio.

Además, Open Games Builders también quiere abrir una pequeña base y oficina en Zaragoza. Inicialmente, se prevé comenzar con 20 empleos directos en una primera fase que, posteriormente, podrían elevarse hasta los 50, según ha podido saber elEconomista.es

Desde estas bases de operaciones, la empresa trabajará en impulsar las posibilidades de la tecnología blockchain y del gaming para potenciar las oportunidades de negocio en el sector empresarial, con independencia del tamaño de las compañías. De hecho, el objetivo es establecer sinergias con el tejido empresarial de la zona para generar oportunidades con impacto en la economía y empleo en Aragón.

Para ello, se pondrá el foco en la innovación y en la tecnología de vanguardia, comprendiendo inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada o big data, entre otras. Además, se incidirá en que todo sea accesible y se trabajará en el desarrollo múltiple de tecnología de última generación.

La actividad de Open Games Builders en Aragón se sumará a la que la empresa viene realizando ya tanto a nivel nacional como internacional. Las acciones previstas no solo contemplan las sinergias con el tejido empresarial, sino también la organización y desarrollo de grandes eventos.

En esta línea ya se ha empezado a trabajar para que Zaragoza acoja uno de los eventos más grande del mundo para conectar los sectores de gaming y blockchain. Esta cita internacional, tendrá lugar del 21 al 23 de julio, acercará a diferentes expertos y ponentes de renombre procedentes de varios continentes para debatir sobre las últimas tendencias y desarrollos en estas dos industrias.

Este evento también permitirá conocer cómo se puede emplear la tecnología blockchain para mejorar la experiencia de los gamers y crear a su vez nuevas oportunidades para los desarrolladores tecnológicos de juegos.

Entre los participantes que ya han confirmado su presencia en el evento destacan Evandro Oliveira, COO at Private Office of His Highness Sheikh Hamdan bin Ahmed Al Maktoum; Mario Nawfal, CEO IBC group; Mauro Blanco, CEO Open Games Builders; Oliver von Wolff CEO Helion Ventures y actores representativos tanto d la administración pública como de empresas referentes en el sector.

También han confirmado su presencia grandes marcas y sponsors del evento como Fantom foundation, Helion Ventures, Ammag Tech, Blockchain Founders Fund.

Buscar sinergias

En estos días, representantes de Open Games Builders han mantenido encuentros de cara a su implantación en Aragón y la organización del evento con el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y el portavoz en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero.

En estos contactos, Mauro Blanco, CEO de Open Games Builders, y Jonatan Val, CCO de Open Games Builders, han mostrado su voluntad para atraer empleo de calidad, trabajar sinergias con empresas de la zona y potenciar en julio el evento de blockchain y gaming, además de agradecer el apoyo que desde el Gobierno de Aragón se estaba recibiendo.

Por su parte, Arturo Aliaga ha transmitido que la implantación de este tipo de empresas y la búsqueda de sinergias con las ya establecidas son una apuesta clara del Aragón verde y digital por el que se está apostando desde su departamento y en el que también están trabajando los clústeres y empresas del sector.