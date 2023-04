Chile: Semana Santa momento para la Esperanza

Al igual que en el resto de Iberoamérica, en Chile la Semana Santa es considerada por los devotos como un tiempo en el que conviven tradiciones ancestrales, recuerdos y como no, retiros comunitarios una forma más de vivir la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

Siempre son noticias las festividades de Semana Santa, no solo en entornos religiosos, sino trasciende más allá invitando a creyentes y no creyentes a practicar un nuevo modo de vivir que nos aporte confianza y seguridad; la Resurrección del Señor, nos abre las puertas a una nueva vida después de nuestro paso por la Tierra.

Ayer el Domingo de Ramos marcó el inicio de la sexta semana de la Cuaresma para los católicos del globo dando paso a celebraciones religiosas por doquier las que alcanzaran su culmen el domingo venidero con la festividad de la Pascua de Resurrección.

A lo largo del territorio chileno hasta épocas recientes estas fiestas contaban con gran participación por parte de la población, en un país eminentemente cristiano y mayoritariamente católico. Hay distintos ceremoniales en las catedrales de toda la nación, capillas, parroquias y otros lugares a los que acuden los fieles.

Eso sí, el Viernes Santo es el más especial en el que la Iglesia Católica chilena propone a su feligresía a guardar ayuno y abstinencia de carne a modo de penitencia. En esta jornada lo prescrito es la realización de vía crucis en recintos religiosos como núcleo central, cuenta de catorce estaciones que dan cuenta de los diferentes etapas padecidos por Jesús de Nazaret desde su prendimiento hasta su crucifixión y sepultura.

Los creyentes tienen a este día como uno de los momentos de mayor recogimiento y dolor por la muerte de Jesús. Hacemos luto, no se oficia misa, sino un rito de oración que comunica duelo y tristeza de la Comunidad toda. Tiene lugar la lectura de la Pasión según San Juan, las oraciones imploran por la diversidad de necesidades que afligen a colectivos y personas, procesiones penitenciales y en el centro de la solemnidad está la adoración a Cristo en la Cruz.

Antaño con el impulso de cofradías de entonces, sobre todo en regiones, las romerías eran un verdadero punto de encuentro social entre miembros de colectividades que agrupaban a inmigrantes de distintas partes con sus trajes distintivos y chilenos, convirtiendo la ciudad en un escenario multicolor de festejo religiosa.

La gran familia Cristiana, además de católicos está integrada por protestantes (incluyen a numerosas ramas) y ortodoxos, todos celebran la Semana Santa. ¿Qué creencias comparten? Que Jesús es el enviado o Mesías hijo de Dios, que padeció, fue crucificado en la cruz, bajo a los infiernos y resucitó de entre los muertos mostrando su capacidad para guiar a la gente hacia la salvación y la vida eterna.

Convengamos que el actual escenario de crisis internacionales de todo orden tales como: bélicas, financieras, ambientales, corrupción política, desorden moral, etc., generan abatimiento y preocupaciones en la sociedad. La Resurrección de la que dan cuenta los evangelios y que en estos días rememoramos nos abren un camino a la Esperanza.

Compartimos esta cita extraída de la encíclica Salvados en esperanza de 2007 del papa Benedicto XVI. "No son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, el universo; la última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor: una Persona. Y si conocemos a esta Persona, y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos materiales ya no es la última instancia; ya no somos esclavos del universo y de sus leyes, ahora somos libres. Esta toma de conciencia ha influenciado en la Antigüedad a los espíritus genuinos que estaban en búsqueda. El cielo no está vacío. La vida no es simple producto de las leyes y la casualidad de la materia, sino que en todo, y al mismo tiempo por encima de todo, hay una voluntad personal, hay un Espíritu que en Jesús se ha revelado como Amor".

Como muchos ya conocen, después del rechazó de los chilenos a la propuesta de una nueva Constitución con casi el 62% de los sufragios, en diciembre, los partidos políticos de Chile firmaron un acuerdo para el inicio de un nuevo proceso constituyente. El "Acuerdo 2.0" buscará elaborar una opción más moderada que la rechazada en septiembre por voto popular, para reemplazar a la Constitución de 1980.

Distintas confesiones religiosas presentes en Chile (15) ofrecieron el 20 de marzo un documento titulado "Presentación de las confesiones religiosas ante la Comisión de Expertos", para el anteproyecto que servirá de contenido base en la redacción de una nueva Constitución Nacional.

Hacen un repaso por la tradición de la libertad religiosa en Chile como pilar fundamental de la vida democrática y social del país. Asimismo, resalta la importancia de las religiones en la búsqueda del bien común. Los representantes de los credos anhelan que en la nueva Constitución quede garantizada "la libertad religiosa de todas las personas, sin distinción alguna". En la misma línea, piden que se afiance la libertad de las confesiones para cumplir su misión y desarrollar sus actividades inherentes "teniendo como límites el orden público, la moral y las buenas costumbres".

Podrán cooperar en materias como la asistencia a los más necesitados, la salud, la educación, las cárceles, anticipó. También reconocen que "hay materias en que tanto las confesiones religiosas como el Estado tienen derecho a intervenir desde sus respectivas competencias y finalidades", como en ámbitos relacionados con "la educación, el vínculo matrimonial, la comunicación social, la asistencia a los necesitados y las personas en situaciones especiales".