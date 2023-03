Sólo el 25% de los adolescentes escoge sus estudios basándose exclusivamente en sus preferencias

En plena época de preinscripciones, uno de los retos que se les presenta a los más jóvenes cuando tienen que empezar a dirigir su futuro es escoger la institución educativa y el tipo de formación al que quieren dedicar sus próximos años y que determinará su vida profesional. En un contexto incierto como el actual, en el que cada vez más se pone sobre la mesa la necesidad de conciliar la vida personal con la laboral y tener en cuenta la salud mental, es clave que se guíe a los más jóvenes con tal de que hagan una elección acorde a sus gustos, pero también a sus necesidades y a las características de un mundo cambiante. En este sentido, según los resultados de una investigación llevada a cabo por la UAB, sólo el 25% de los adolescentes escoge sus estudios acordes únicamente a sus preferencias vocacionales. "Cada vez más, los estudiantes valoran otros factores externos a la hora de escoger su formación, que vayan más allá de desarrollar una carrera profesional. El momento actual ha puesto de manifiesto la relevancia de reflexionar sobre cómo llevar un estilo de vida satisfactorio en todos los niveles, donde haya equilibrio, salud y bienestar emocional, donde haya calidad de vida, aspectos que sin duda repercutirán en la satisfacción laboral y por lo tanto también en el rendimiento", explica Kyra Kellawan, orientadora profesional de The British School of Barcelona (BSB).

Sin embargo, para un adolescente es, en ocasiones, difícil poder valorar estos aspectos, especialmente cuando la oferta formativa no para de crecer y cuando hay nuevas temáticas emergentes tanto en el plano educativo, como personal y laboral. Aquí es donde los centros educativos desempeñan un papel clave ofreciendo programas de orientación profesional actualizados que faciliten a los jóvenes el proceso de toma de decisión. Según Kellawan, "es necesario que los estudiantes no solo conozcan el amplio abanico de propuestas a su alcance, sino que les ayudemos a reflexionar sobre el tipo de vida que desean llevar en el futuro, que aprendan a planificarse para vivir tus próximos pasos con una buena salud mental, física y emocional. Y que empiecen a considerar sus opciones cuanto antes mejor."

Esto es lo que ha llevado a The British School of Barcelona a organizar la segunda edición del evento educativo BSB Futures Festival en torno al bienestar en los estudios, la vida y el trabajo. Se trata de una jornada en la que familias y alumnos de entre 14 y 17 años pueden asistir a distintas charlas y talleres impartidos por expertos y consultar información sobre universidades y otros centros de formación con tal de disponer de los recursos necesarios para encarar su futuro. Según Kyra Kellawan, "nuestro objetivo este año es presentar conceptos que aún no se suelen tratar en el colegio e itinerarios formativos en los que los jóvenes no suelen pensar, ofreciendo información nueva y basada en las investigaciones más recientes sobre el cambiante mundo que hay más allá de las puertas del entorno escolar."

BSB Futures Festival 2023 centrado en el Bienestar

La edición del BSB Futures Festival de este año se llevará a cabo el próximo viernes 24 de marzo en los 3 centros que el colegio internacional tiene en Castelldefels: BSB STEM Centre, BSB Castelldefels y el campus preuniversitario BSB Nexus. Bajo el lema "Bienestar en los estudios, la vida y el trabajo", el evento reunirá a lo largo de toda la mañana un total de 25 charlas de expertos de distintos sectores, entre las que destaca la mesa redonda inaugural "Qué significa Bienestar en los colegios" con la participación de Sadie Hollins, fundador de la revista Wellbeing in International Schools, Dr. Andrew Lee, Director de Arts International, y Beth Kerr, directora de bienestar de Cognita, el grupo internacional de colegios del que BSB forma parte. Otras charlas incluyen "La ciencia del Focusing: 'piensa despacio' y disfruta de una mente equilibrada", impartida por Raul Jiménez, profesor del Imperial College London; "Herramientas para la vida", con Dr Shane McLoughlin de la Universidad de Birmingham; o "Sé celebrado no tolerado" por la universidad estadunidense Emory, entre otras.

Asimismo, los estudiantes de Bachillerato y sus familias podrán consultar distintos stands de instituciones de educación superior en la feria de universidades que tendrá lugar por la tarde y en la que se darán cita más de 30 universidades de hasta 8 países distintos, ofreciendo así a los estudiantes una perspectiva de estudios y conocimiento con carácter global.

Tal y como afirma Kyra Kellawan, "estamos aprendiendo a sentar las bases de una vida bien vivida y eso tiene que ver con conocerse a uno mismo, y con ser capaz de reflexionar, mantener hábitos alimenticios y físicos saludables, una mentalidad positiva y, por supuesto, la capacidad de centrarse y hacer un plan para el futuro basado en un estilo de vida saludable y respetuoso con uno mismo".