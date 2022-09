Más de un 7% de adolescentes entre 14 y 18 años podrían sufrir trastornos por los videojuegos

En la actualidad, las adicciones pueden estar relacionadas con distintas causas y motivaciones. Además de las adicciones a sustancias también existen las adicciones comportamentales, entre las cuales se incluyen la adicción a las compras, al sexo, al juego de apuesta y a los videojuegos.

En el marco del Día Mundial del Gamer, que se celebra este lunes 29 de agosto, distintos expertos inciden en la importancia de intensificar las actividades de prevención desde diversos ámbitos con tal de evitar un uso problemático de los videojuegos.

Según el último informe sobre adicciones comportamentales elaborado por el Ministerio de Sanidad, más de un 7,1% de los estudiantes entre 14 a 18 años presentaría un posible trastorno por uso de videojuegos. Un porcentaje que es superior entre los chicos y con una prevalencia de juego que disminuye según avanza la edad. Por otro lado, 6 de cada 10 adolescentes usan videojuegos como principal canal de ocio y entretenimiento y más de un 50% juega a juegos no aptos para su edad. Además, de promedio los adolescentes juegan unas 7 horas semanales, existiendo un 4,4% que juegan más de 30 horas a la semana, cifras que se acercan a una jornada laboral, según UNICEF.

"Es fundamental tratar la adicción a los videojuegos como una adicción más y poner énfasis en las causas y las posibles consecuencias. Para ello es necesario ofrecer a los pacientes tratamientos adecuados que les ayuden a conseguir autocontrol en el uso de videojuegos para poder retomar sus estudios, sus relaciones sociales y sus planes de futuro" relata la Doctora Elvira Herrería Médico Especialista en Psiquiatría Clínica del Instituto Brain 360, Master en Medicina de Longevidad y Antienvejecimiento y especializada en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica.

Además, el adolescente con un nivel socioeconómico medio y alto tiende a ser el perfil más frecuente en este tipo de dependencia, ya que normalmente tiene un acceso más fácil y precoz a los videojuegos. Sin embargo, en los últimos años, esta adicción se está generalizando, ya que el auge de los dispositivos móviles ha convertido al teléfono móvil en la herramienta de juego más usada, por delante incluso de la videoconsola.

En este sentido, la adicción a los videojuegos se podrá detectar mediante señales físicas o psicológicas como alteración del estado de ánimo, aumento de la irritabilidad en caso de no poder jugar, aumento de la ansiedad y de la obsesión por el juego, o insomnio, entre otros.

La estimulación Cerebral no invasiva para reducir el deseo de jugar

La estimulación Cerebral no Invasiva es una técnica utilizada en el Instituto Brain360 y que ha demostrado ser efectiva para el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos y para la potenciación de habilidades cognitivas: "Con la estimulación cerebral no invasiva ayudamos a modular la excitabilidad de aquellas partes del sistema nervioso que no están funcionando correctamente en pacientes con adiciones", explica la Dra. Elvira Herrería.

Reduce el deseo de consumir la sustancia adictiva (en el caso de adicciones a sustancias), o de realizar la conducta adictiva (en el caso de adicciones comportamentales, como la adicción al juego). Asimismo, mejora la regulación emocional y aumenta el control cognitivo (impulsividad, toma de decisiones, etc.).