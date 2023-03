La Generalitat dará acceso gratuito a productos menstruales reutilizables y orgánicos

A las puertas del día de la Mujer, la consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña, Tània Verge, ha anunciado este martes que el Govern facilitará el acceso gratuito a productos menstruales en el marco del nuevo Plan de equidad menstrual y climaterio 2023-2025.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha concretado que el plan contempla unas 60 medidas que, entre otros objetivos, buscan romper el estigma social con acciones de información y sensibilización sobre la menstruación y la menopausia.

Ofrecerán productos menstruales reutilizables, como copas menstruales, bragas absorbentes y compresas reutilizables; e instalarán dispensadores de tampones y compresas de algodón orgánico que, aunque no son reutilizables, son los que tienen un menor impacto ambiental, ha dicho Verge.

Este plan cuenta con una partida de 7,6 millones de euros que no incluye el gasto de productos menstruales no reutilizables, y la consellera ha asegurado que más adelante concretarán los puntos en los que se entregarán estos productos y también aquellos en los que se instalarán los dispensadores, informa Europa Press.

La titular de Igualdad y Feminismos ha asegurado que la red de equipamientos y servicios públicos del departamento; centros educativos y universidades; equipamientos juveniles; centros de atención primaria; equipamientos de servicios sociales; equipamientos culturales; las comisarías de los Mossos d'Esquadra; y los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) contarán con estos dispensadores.

Formación

Además, el Govern ha ampliado en este 2023 la iniciativa 'La meva regla, les meves regles' a 1.120 institutos públicos de Catalunya, a través del cual formarán en educación menstrual a unos 85.500 alumnos de tercero de ESO y entregarán productos menstruales reutilizables.

El Plan también contempla el impulso de campañas de sensibilización, actuaciones sobre educación menstrual y divulgación de conocimientos: "Lo hacemos para poner fin a los mitos, tabúes y falta de conocimiento de nos impiden tener una vivencia digna, libre, saludable y sostenible de la menstruación y el climaterio", ha dicho.

La educación menstrual se incluirá en el currículum pedagógico de la educación sexual para el alumnado de primaria, secundaria y educación especial y también se "pone el acento" en la formación de profesionales de la educación, los servicios sociales y salud, entre otros.

Aragonès, en la manifestación del 8M

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y representantes del Ejecutivo catalán asistirán este miércoles a la manifestación del Día Internacional de las Mujeres en Barcelona, ha asegurado Verge.

La consejera ha resaltado que desde los movimientos feministas nunca se ha considerado el 8 de marzo como un día de fiesta sino como una convocatoria de huelga y ha asegurado que la asistencia a la manifestación es el único acto de su agenda del miércoles.

El Govern también ha aprobado la declaración institucional del 8M, que este año reivindica la normalidad de ser feminista: el texto recoge situaciones cotidianas que forman parte de los posicionamientos de las luchas feministas como la defensa de la igualdad salarial, reconocer que existen varios tipos de familias y estar en contra de que se impongan cánones de belleza irreales, entre otros.

Investigación archivada

Hace un año, el Govern anunció la apertura de una investigación a una cadena multinacional de moda que opera en Cataluña por vender sólo tallas pequeñas, las que corresponden a la S y XS, tras recibir una denuncia por posible discriminación por apariencia física.

Verge ha explicado que el expediente que abrieron se ha archivado y que no han podido sancionar a esta marca al no disponer de una normativa que castigue la ausencia de tallas porque en Europa la directiva lo incluye como una recomendación y no como una obligación.