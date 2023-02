Los accidentes laborales superan los 21.600 en Aragón

Aragón ha registrado un total de 21.647 accidentes laborales en 2022, en comparación a los 19.159 contabilizados durante el año anterior. Estos datos se extraen del informe bajo el título 'La siniestralidad laboral en Aragón, en 2022', elaborado por CCOO Aragón con información procedente del Instituto Aragonés de

Seguridad y Salud Laboral (ISSLA).

Del total de accidentes laborales, 17.158 se han producido durante la jornada de trabajo, un cifra que aumenta en comparación a los 16.450 registrados el año anterior.

También han subido las enfermedades profesionales, que han pasado de 477 a 513. Mientras que un total de 1.988 se corresponden con accidentes in itinere, es decir, producidos en el marco de los desplazamientos al puesto de trabajo, los cuales han disminuido en comparación a los 2.232 correspondientes a 2021.

Respecto a los siniestros ocurridos durante la jornada de trabajo, los leves han aumentado un 4,47% en comparación al año anterior pasando de 16.298 a 17.027, mientras que los graves descienden un 13,85%, de 130 a 112.

El año pasado se diagnosticaron 513 enfermedades profesionales con baja, 36 más que en 2021 y 631 sin baja, lo que hace un total de 1144. En esta misma línea, Luis Clarimón secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, ha incidido en que muchas enfermedades de origen laboral se siguen gestionando como contingencias comunes, y desde Comisiones Obreras estiman que existen entre 1.109 y 1.484 que permanecen sin declarar.

En Aragón hay 903 empresas que están consideradas de alta tasa siniestralidad, al superar un 25% la tasa de accidentes de trabajo de su actividad económica, y en las que trabajan 74.389 personas. En dichas empresas que pertenecen a diferentes sectores de producción se produjeron 6.526 accidentes, un 39,66% del total en el año 2021.

Además, se han identificado 6 compañías que superan los límites de siniestralidad establecidos, ya que más de cuatro trabajadores han contraído la misma enfermedad profesional en su centro de trabajo, según el informe de 2021 del Observatorio de Enfermedades Profesionales del CEPROSS.

Más mujeres

En estos últimos diez años, los accidentes in itinere se han elevado un 45,11%. Sin embargo, en el período comprendido entre estos dos últimos años han descendido un 10,93%, una tendencia que se aplica a los leves pasando de 2.215 a 1.968, pero que en el caso de los graves y mortales ha pasado, de 13 a 15 y de 4 a 5, respectivamente.

Este tipo de accidentes, tal y como ha destacado Clarimón, afectan sobre todo a mujeres, hecho que puede guardar relación con "el riesgo de doble presencia", que sufre especialmente este colectivo, al tener varios contratos por horas en distintos centros de trabajo, lo que les obliga a realizar varios viajes en un mismo día.

Mortalidad

Según datos del ISSLA en 2022 se registraron 19 accidentes mortales, a los que hay que sumar 5 en in itinere (24), un dato que difiere de los 28 que publicó el Ministerio de Trabajo. Del total de 24 fallecidos, 10 lo hicieron por patologías no traumáticas, 8 en accidente de tráfico --3 en el trabajo y 5 in itinere--, y 6 por diferentes causas relacionadas con su labor ya fuera manejando maquinaria o con ganado.

Esta variación entre ambas fuentes puede deberse, tal y como ha expuesto Clarimón, a diversos factores, como que los que se produjeron a finales del mes de diciembre se hayan computado en el mes de enero de 2023 al tener constancia de ellos días más tarde o porque el trabajador haya fallecido meses después del accidente. "Una cifra insoportable", ha apostillado.

Por sectores

El sector en el que mayor número de accidentes se registraron el año pasado ha sido servicios con 16.455, seguido de construcción con 2.046, experimentando ambos incrementos de un 6,22% y 4,12%, respectivamente. Y en industria tuvieron lugar 5.066, lo que supone un aumento anual de un 2,41%. Tan solo en el sector agrario se dio un descenso de un 0,42%, lo que supone un total de 1.343 accidentes en 2022.

Atendiendo al índice de incidencia, el dato más elevado se observa en construcción, con 54,6 accidentes cada 1.000 trabajadores, seguido en industria con 48,9 accidentes y agricultura con 43,7 accidentes. El sector servicios mantiene la menor incidencia, con un 21,6%.

Perfiles de riesgo

El perfil del trabajador que mayor probabilidad tiene de sufrir un accidente de trabajo se corresponde con un varón joven de entre 16 y 19 años de edad. Esta incidencia es de 94 accidentes por cada 1.000 trabajadores con un contrato temporal, y de 49,6% frente a un 28,2% en el caso de los indefinidos.

Otro de los factores que influyen es que el trabajador lleve menos de tres meses en una empresa de menos de 50 trabajadores del sector de la construcción. Un 75% de los accidentes graves y el 84,21 de los mortales ocurren en este tipo de compañías.

Comparativas

En el conjunto nacional se han contabilizado 552.173 accidentes de trabajo durante la jornada laboral, que han supuesto baja. La incidencia media estatal se ha situado en 2.852,1 accidentes cada 100.000 habitantes, mientras que en Aragón está por encima de la media, con un incremento de un 3%, con un índice de 2.941,3.

Por provincias, Teruel y Huesca ocupan los puestos octavo y noveno, respectivamente, de las provincias españolas con mayor índice de incidencia de accidentes en jornada por cada 100.000 asalariados, por detrás de Lleida (Cataluña) y por delante de Albacete (Castilla La-Mancha). Estas dos regiones se encuentran en los puestos octavo y décimo en el caso de que se incluyan también en las estadísticas los trabajadores autónomos.

En el caso de Aragón, de los 17.158 accidentes laborales con baja ocurridos durante la jornada de trabajo, se registraron 3.574 en Huesca, 1.945 en Teruel y 11.639 en Zaragoza. En este sentido, el mayor índice de incidencia se localiza en la provincia oscense con un 36,52% de accidentes de trabajo cada 1.000 trabajadores, le sigue de cerca la turolense con un 36,32%, y en tercer lugar, la zaragozana con un 27,59%, por lo que la tasa media aragonesa se sitúa en el año 2022 en un 29,93%.

Propuestas

Por su parte, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha apuntado que este informe es una fotografía "de la parte más dramática" de los datos relacionados con las relaciones laborales, y al mismo tiempo, es "un indicativo de la salud del mercado laboral".

Se están dando "muchos pasos adelante" en ámbitos relacionados con la reforma laboral o el acuerdo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 1.080 euros, pero la siniestralidad sigue sin ser una prioridad, ha indicado Pina, al tiempo que ha explicado que las "causas son conocidas", y guardan relación con la falta de prevención, la escasez de inversión en este ámbito, la parcialidad o la precariedad.

El secretario de Salud Laboral de CCOO en Aragón ha hecho alusión a algunas de las medidas que proponen desde el sindicato para reducir las cifras de siniestralidad laboral, como que se destinen más recursos económicos y plantilla a las distintas administraciones implicadas en la salud laboral de los aragoneses como el ISSLA o la Inspección de Trabajo.

Desde CCOO han reclamado que se garantice la perspectiva de género en todas las actuaciones en materia de salud laboral y que se implanten planes de movilidad sostenible en las grandes y medianas empresas para reducir la siniestralidad en los desplazamientos.

Asimismo, han insistido en que se ponga en funcionamiento la red de médicos centinela que se establece en la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud. Entre otras propuestas, Clarimón ha hecho especial hincapié en localizar, diagnosticar y evitar el cáncer de origen laboral.