El PAR convoca Ejecutiva extraordinaria con la moción de censura contra Aliaga como único punto

La Ejecutiva extraordinaria del Partido Aragonés (PAR) se celebrará este viernes, a las 19.30 horas, en la sede de la formación en la capital aragonesa, y tendrá como único punto del día la votación de la moción de censura contra el actual presidente de la formación, Arturo Aliaga, también vicepresidente y consejero del Ejecutivo autonómico.

La convocatoria para la reunión la registró este miércoles el secretario general del PAR y exvicepresidente de la Diputación de Teruel (DPT), Alberto Izquierdo, puesto que cuando se trata de una moción contra el presidente, como ha ocurrido en este caso, los estatutos indican que las funciones de máxima responsabilidad las suma el secretario general "para no interferir".

El objetivo de esta medida adoptada por 16 de los 28 miembros de la Ejecutiva del PAR es relevar en la presidencia del partido a Arturo Aliaga por el senador autonómico Clemente Sánchez-Garnica. Asimismo, pretenden convocar primarias y preparar las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Con respecto a la votación, fuentes oficiales del PAR han apuntado a Europa Press que el resultado podría estar entre 18-10 o 16-10, puesto que dos cargos "se desgajaron a última hora del proyecto para dar más tiempo al diálogo", el presidente del Comité Local, Jesús Martín, y el vicepresidente, Roque Vicente. Han manifestado su disponibilidad a dialogar "hasta el último momento para que no haya moción de censura".

Asimismo, el senador autonómico Clemente Sánchez-Garnica ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la disposición de los firmantes de la moción a "llegar a acuerdos", entre los que también figuran directores generales del Gobierno de Aragón que forman parte de la Ejecutiva del PAR. No obstante, ha incidido en la necesidad de "sentarse y ceder" por ambas partes.

"Si hay que retirar el recurso --judicial--, se retira y si hay que retirar la moción, se retira, pero juntos, lo que quiere la gente", ha apostillado.

Certeza para los militantes

El senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, ha afirmado que la moción de censura presentada este miércoles contra el actual presidente de la formación, Arturo Aliaga, pretende defender el funcionamiento democrático del partido y "abrir un paréntesis" para trabajar "exclusivamente en la preparación de toda la maquinaria electoral y dar certeza a los alcaldes, concejales y militantes para formar candidaturas en el territorio".

Sánchez-Garnica ha detallado que los 16 miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés que han firmado la moción, "que se ha presentado después de infructuosos intentos de establecer puentes y tras haber intentado por todos los medios comunicación con el presidente del partido", lo han hecho "con la voluntad de tender la mano a todos aquellos que quieran cogerla para, antes de la reunión de la Ejecutiva extraordinaria en la que se debatirá y votará la moción de censura contra el presidente aliaga, poder llegar a un punto de encuentro y preparar al Partido Aragonés para las elecciones de este año".

En este sentido, el senador del PAR ha resaltado, en una nota de prensa, que la moción se plantea "para tratar de desbloquear la inactividad de un partido político que no puede estar sujeto a los tiempos de un procedimiento judicial no provocado por esos miembros, sino por un militante que en este momento no sabemos si está en el PAR o no, ni qué intención tiene, que espero que no sea la de bloquear la actividad política de un partido con 40 años de historia".

Asimismo, ha defendido que la actual Ejecutiva es "perfectamente legítima" para plantear un recurso, según sostiene el juez en el auto del 16 de diciembre de 2022, medida con la que, en tanto en cuanto la sentencia no sea firme, se busca "abrir un paréntesis pensando en la estrategia electoral de cara a los comicios de mayo".

"Todos estamos de acuerdo en la necesidad de convocar un congreso, pero después de las elecciones y siempre cumpliendo la sentencia cuando esta sea firme, porque todos los militantes tienen derecho a concurrir a las municipales en condiciones", ha apostillado Sánchez-Garnica.

Por último, ha reiterado su política de "mano tendida" y ha enfatizado en que se trabajará "todos juntos" para que después de las elecciones, y en función de los resultados, se debata "lo que haya que debatir".

La Ejecutiva extraordinaria del Partido Aragonés (PAR) se celebrará este viernes, 10 de febrero, a las 19.30 horas, en la sede de la formación en la capital aragonesa, y tendrá como único punto del día la votación de la moción contra Aliaga.