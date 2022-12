La importancia que ha tenido Reddit para los trabajadores descontentos en 2022

La plataforma web para noticias, contenidos y discusión Reddit ha reflejado varios tópicos de actualidad en el último año, tales como 'Gran Renuncia' o 'Renuncia Silenciosa'. Esto es lo que muestran las estadísticas del mismo agregador de noticias, y que apuntan a que muchos empleados están dando una segunda vuelta a su concepción sobre el trabajo.

Así, desde Reddit informaron a CNBC Make It que entre las principales palabras clave de diversas comunidades laborales en 2022 surgía "antitrabajo" o "compórtate según tu salario" (haciendo referencia a la expresión "act your age" o "compórtate conforme a tu edad").

La primera expresión, que experimentó un crecimiento del 104% desde septiembre de 2021, se refiere abiertamente a aquellos que buscan una vida con el menor trabajo posible, o que sienten curiosidad por dejar de trabajar. La segunda, con un crecimiento del 95% en el mismo período, es una llamada para que los empleados no se esfuercen por ir más allá si no se les pagan cantidades que se consideren elevadas.

Un antes y un después

"La gente ha experimentado un cambio sin precedentes tras vivir y trabajar en pandemia. Por ejemplo, la Generación Z comprende la franja de edad principal en la plataforma, y sus curiosidades sobre la 'nueva normalidad' les están llevando a distintas comunidades... en busca de respuestas", explicaba el jefe de "conocimientos globales" de Reddit, Rob Gaige.

Estas tendencias invitan a pensar que los trabajadores están reconsiderando sus desempeños laborales, de acuerdo con la psicóloga laboral y experta en comportamiento Natalie Baumgartner. "Lo cierto es que el sentimiento general de insatisfacción de los empleados se ha acrecentado, y estos buscan una manera de airear sus quejas y preocupaciones".

La necesidad de comunicar esto

CNBC Make It explica que varios expertos le comentaron la mejor manera de resolver problemas en el entrono laboral, y es comunicárselo cuanto antes a la compañía o a un superior. Pero el director ejecutivo de Diverse and Engaged, Dee C. Marshall, ha explicado que esta opción ha fallado a los trabajadores de hoy en día. "Cuando un empleado comunicaba sus problemas o preocupaciones siguiendo el protocolo, normalmente hablaban con alguien que no podía identificarse con ellos".

Baumgartner, por su parte, comentaba que este tipo de problemas no está correctamente abordado en la actualidad, para la mayoría. Un estudio del Instituto de Triunfadores Laborales sacó a la luz que solo el 14% de los empleados cree que su organización promueve un 'feedback' regular en materias relevantes.

Las ventajas de Reddit

Por lo tanto, el viraje hacia foros virtuales como Reddit puede implicar una forma de liberar estrés, o incluso una fuente de validación cuando se trate de problemas de trabajo, tal y como comenta Baumgartner. "Podrían recibir empatía y el reconocimiento que brinda una experiencia compartida, algo que quizás alivie al menos una parte de su frustración.

Allen Wong, moderador del subreddit r/fatFIRE, dice que la plataforma permite a sus miembros "hablar libremente y sin temor a represalias", algo que uno sí puede encontrarse más allá, en el mundo real. Wong comenta que "FIRE" son las siglas en inglés de "Independencia Financiera, Jubilarse Pronto", concepto popularizado por quienes buscan una jubilación temprana y vivir de inversiones o ahorros en vez de depender de un salario.

"El anonimato de Reddit permite a los 'redditors' tratar temas que suelen considerarse tabús en entornos laborales o en la mesa", explicaba el desarrollador de la aplicación. "Por ejemplo, conversaciones sobre finanzas, salarios o renuncias con los compañeros de trabajo se pueden volver contra ellos, si su publicidad evita que ellos sean tenidos en cuenta para una futura oportunidad laboral o ascenso".

Ser escéptico con consejos

Ben Porr, de la plataforma Harver, advierte del "efecto catártico" que puede tener el comentar los problemas laborales en Reddit, pues dice que no es el mejor lugar para ello. Para Wong, los consejos en este foro deben abordarse con cautela: "A menudo los comentarios no provienen de profesionales que tengan experiencia en las materias. No es raro que unos usuarios aconsejen a otros acudir, por ejemplo, a un terapeuta o a un médico".

Baumgartner también pide tener cuidado con los temas que se discuten en Reddit: "La gente en estos foros no cuenta con todo el contexto, por lo que los consejos no estarán bien fundamentados... cada uno debe estar seguro de evaluar las sugerencias recibidas dentro del contexto de su propia situación".

La misma añade que, aunque sea tentador encontrar un lugar donde el individuo pueda compadecerse con otros miembros frustrados, uno debe permanecer siempre cauteloso.

¿Quién debe solucionar esto?

Baumgartner y otros expertos aseguran que la responsabilidad última de todo esto es del empleador, que debe ser "diligente a la hora de empoderar a los empleados" para que ofrezcan 'feedback''. "La mayoría todavía afirman que se sienten más cómodos ofreciendo comentarios a través de una encuesta y no delante de sus superiores, por lo que las herramientas para un feedback anónimo son fundamentales".

Además, los niveles crecientes de descontento en el trabajo resaltan la necesidad de animar al empleado, de acuerdo con Porr. Esto incluye proveerles de un entendimiento y de un avance realista sobre el trabajo y la cultura de la organización.

"Al situar las expectativas en la entrevista, las compañías contratarán a candidatos que estén entusiasmados y que sean la incorporación adecuada al rol, a la vez que permitirían a aquellos no adecuados elegir no seguir adelante. Aunque esto no elimine las frustraciones laborales, sí que favorecerá el tiempo en la empresa y la implicación general del empleado".