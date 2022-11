El alcalde de Salvatierra de los Barros (Badajoz) dimite tras la polémica del proyecto de creación de un macrovertedero

Salvatierra de los Barros, un pequeño pueblo del sur de Badajoz, conocido por su tradición alfarera y sus cerdos ibéricos, saltó a la palestra mediática el último mes por la instalación de una planta de reciclaje y tratamiento de residuos con la creación de lo que la sociedad llamó un "macrovertedero". La tensión social fue inminente y los vecinos y vecinas se agruparon en plataformas que rechazaban este proyecto que crearía en la zona unos 80 puestos de trabajo.

Se trata de una iniciativa propuesta por la empresa 3RS TGestión MA Extremadura y que pretende gestionar 68.501 toneladas al año de residuos peligrosos y 221.195 de residuos no peligrosos, implantando además un vertedero con 45 celdas de vertido, que comprenden 21 fases en la explotación de la instalación, y su vida útil será de unos 45 años, que es cuando termina la última fase de los vasos de vertido y se habrán sellado las celdas proyectadas.

Ante esta situación, el alcalde de la localidad, Francisco José Saavedra, dimitió el pasado sábado en la sede del PSOE Provincial de Badajoz. En su intervención afirmó que "daba un paso al lado" antes de ser parte del problema que se está viviendo ante la gran crispación social.

Hace justo una semana, el 12 de noviembre, Saavedra anunciada en sus redes sociales que dejaba "temporalmente" el cargo por "motivos de salud". Sin embargo, a lo largo de esta semana se han sucedido los acontecimientos, sobre todo, la dimisión de su equipo de gobierno municipal por falta de confianza hacia el regidor, que finalmente han desencadenado su dimisión.

Saavedra presidirá el pleno de hoy y será ahí donde presente su dimisión formal. Estos últimos días no han sido muy fáciles ni para Salvatierra ni para el alcalde, que vio como todos sus concejales presentaron su dimisión ante la polémica, advierte además que lleva semanas recibiendo acusaciones de actitudes mafiosas, coacciones, amenazas y hechos muy graves que no se han podido demostrar, aunque como bien ha dicho, "antes que yo está mi pueblo" y lleva tiempo trabajando en las alegaciones que iba a presentar para parar este proyecto antes de ser archivado por la Junta de Extremadura. "Pensaba que este proyecto podría ser beneficioso para Salvatierra, pero desde que descubrí que no dije claramente que me oponía a él, prueba de ellos son las 40 alegaciones que tenía preparado el ayuntamiento en el caso de que el proyecto no se archivara", ha argumentado.

Además, ha indicado que está en trámite una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad "para que jamás pueda volver a solicitarse si quiera ninguna instalación de este tipo en Salvatierra".

Saavedra ha agradecido el apoyo de vecinos "en estos momentos tan duro de amenazas" y ha señalado que "el pueblo va a quedar en una situación de inestabilidad y que no he creado en ningún momento".

Para el edil "ha sido un honor ser alcalde de Salvatierra, lo he hecho por vocación de servicio público, por vocación a mi pueblo, a pesar de mi enfermedad que me impedía estar al cien por cien", ha recalcado.

Colectivo Salva Tu Tierra

El colectivo Salva a tu Tierra ya había pedido su dimisión ante "la gravísima situación" en la que se encuentra la localidad tras los últimos acontecimientos relacionados con el proyecto para instalar un gran vertedero en el municipio y que han acabado con la dimisión en bloque de todos los concejales socialistas.

Pese a su condición de colectivo "no partidista", ha aclarado, la plataforma ha insistido a través de una nota de prensa en que la presencia de Saavedra como alcalde "supone un verdadero obstáculo para que se pueda luchar" contra la instalación del vertedero, "dada la más que justificada desconfianza que nos provoca, acrecentada, más si cabe, tras sus manifestaciones en la COPE del día 16 de noviembre alegando que del informe técnico que acompañaba a la solicitud de compatibilidad urbanística de 21 de noviembre de 2021 presentada por la empresa 3RS Gestión MA Extremadura S.L. no se desprendía la magnitud del proyecto".

Apoyos

El PSOE de Extremadura ha respetado la decisión del que fuera alcalde de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra, de dimitir, tras lo que ha mostrado "todo su apoyo", además de recordar que la decisión "generosa" que toma "lo único que busca es conseguir reinstalar la paz social y la convivencia en el pueblo".

Así lo ha señalado la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, en rueda de prensa en la sede regional del PSOE a preguntas de los periodistas por la valoración del PSOE de Extremadura ante la situación en Salvatierra de los Barros.