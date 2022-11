Los informes clave de la COP27 y las evidencias de una crisis climática que se agrava

Niveles récord de gases de efecto invernadero, olas de calor extremo y continuadas además de pérdida de biodiversidad son algunos de los datos que recogen los informes presentados estos días en la cumbre del clima COP27 de Egipto y que evidencian la dimensión de una crisis climática global que se agrava.

Entre los muchos informes presentados estas dos últimas semanas en el marco de dicha cita destacan los siguientes:

- Informe de la alianza Global Carbon Budget 2022, que incluye a varios consorcios de científicos de todo el mundo. De acuerdo a los datos, las emisiones de gases de efecto invernadero se encuentran en niveles récord, y se prevé que al cierre de 2022 serán un 1% superiores a las de hace un año, hasta situarse en niveles prepandemia.

Según los científicos, las cifras dificultarán la meta de limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados, respecto a los niveles preindustriales, que es el techo a partir del cual los daños planetarios podrían ser irreversibles. El total de emisiones de gases de efecto invernadero para 2022 se prevé que serán de 40.600 millones de toneladas, de las que 36.600 millones de toneladas corresponden a CO2 por combustibles fósiles.

- Informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los nuevos datos facilitados por esta organización sobre el estado del clima mundial en 2022 desvelan que los últimos ocho años van camino de ser los más cálidos de los que se tiene registros. Este año las olas de calor extremas, las sequías y las inundaciones devastadoras han afectado a millones de personas, con pérdidas de miles de millones. Se estima que la temperatura media mundial de 2022 superará en aproximadamente 1,15 °C la media del período preindustrial

- Informe "10 New Insights in Climate Science" (10 nuevas reflexiones en la ciencia climática). La publicación presenta las ideas clave de las últimas investigaciones sobre el cambio climático este año. El informe presentado en la COP27 por las redes internacionales Future Earth, The Earth League y World Climate Research Programme desgrana las complejas interacciones entre el cambio climático y otros factores de riesgo, como los conflictos, las pandemias, las crisis alimentarias y los retos de desarrollo subyacentes.

- El informe "Emisiones Imposibles: Cómo las emisiones de la industrias cárnicas y lácteas están calentando el planeta", elaborado por el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) y la fundación Changing Markets, reclama una acción climática más ambiciosa para reducir las emisiones de dichos sectores y calcula por primera vez la huella de metano de 15 grandes empresas, entre ellas Nestlé o Danone. De acuerdo a los datos, las emisiones de metano de las empresas incluidas en el informe son responsables de forma conjunta del 3,4 % de las emisiones mundiales de este gas por la actividad humana.

- El informe "Amazonía Viva" de la organización ecologista WWF revela que, sin una acción urgente, el bosque tropical podría llegar a un punto de no retorno, lo que afectaría directamente al medio de subsistencia de 47 millones de personas y a 511 grupos de pueblos indígenas, así como al 10 % de la biodiversidad del planeta.

Sin la selva amazónica no se podrá cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, ya que almacena entre 367 y 733 gigatoneladas equivalentes de CO2 en su vegetación y suelos, inciden los ecologistas, donde también alertan de que el carbono almacenado durante siglos en la Amazonía se está liberando por la deforestación, los incendios y actividades no sostenibles.

- En la publicación "Estamos fallando a la naturaleza. Cómo Europa está destruyendo la vida y la biodiversidad", presentadapor Greenpeace, se denuncia la hipocresía de la UE en su liderazgo frente a la emergencia ambiental tanto en la protección de la naturaleza europea, como en su papel de consumidor voraz a nivel mundial. Para los ecologistas, la destrucción de la naturaleza pone de manifiesto la necesidad de que las personas responsables de la toma de decisiones actúen de forma urgente, seria y tangible.

- Informe del Bloomberg New Energy Finance (BNEF) sobre vehículos cero emisones: entre sus conclusiones, se recoge que las ventas anuales de vehículos eléctricos para pasajeros van camino de alcanzar 10,6 millones de unidades en 2022, un aumento de más del 60 % interanual (desde los 6,6 millones de 2021) y más del triple de los 3,1 millones vendidos en 2020. El 13,2% de los coches vendidos en el mundo en el primer semestre de este año eran eléctricos, frente al 8,7% de 2021 y el 4,3% de 2020. Se espera que la adopción de vehículos eléctricos evite el uso de casi 1,7 millones de barriles de petróleo al día en 2022, frente a los 1,5 millones de 2021.

- Un estudio elaborado por la organización Energy & Climate Intelligence Unit con sede en el Reino Unido atribuye a circunstancias como la guerra de Ucrania y la crisis energética la aceleración del ritmo de la transición verde, sobre todo entre los grandes contaminadores del mundo, como China, India o la Unión Europea (UE), con metas más ambiciosas en la reducción de sus emisiones que las inicialmente programadas.