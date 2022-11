Llega BCAS, la plataforma para que los estudiantes se formen donde quieran sin preocuparse del dinero

La plataforma edtech ayuda a los estudiantes a acceder a la educación superior a través de diferentes alternativas para que se puedan centrar en formarse sin importar los recursos económicos de los que dispongan.

La startup BCAS se centra así en democratizar y facilitar el acceso a la educación superior, evitando situaciones en las que los estudiantes renuncian a formarse en determinadas entidades educativas por el coste de los estudios de formación superior.

Una situación que se produce con más frecuencia de la que inicialmente se piensa, además de generarse estrés financiero, en el 55% de los casos, por los costes inherentes a la educación superior, lo que deriva en abonando de los estudios por medios económicos, compaginar estudios con un trabajo u optar por productos de financiación tradicionales para hacer frente a esos gastos.

La plataforma edtech revoluciona el acceso a la educación superior ofreciendo a los estudiantes tres posibles alternativas para que se formen en la institución académica que desean sin tener que preocuparse de los recursos económicos de los que disponen o de cómo financiar esa formación.

En tan solo un año, más de 60.000 estudiantes han accedido a los servicios de esta plataforma en varias comunidades autónomas como Aragón, que concentra el 5% de los alumnos que han empleado BCAS, mientras que Cataluña concentra el 30%; Madrid, el 25%; Valencia, el 15%, y el resto de autonomías, representan el 5% restante, según indican a elEconomista

BCAS ofrece tres tipos de servicios. Uno de ellos es un buscador de becas y ayudas al estudio para que el estudiante encuentre aquellas que se ajustan a su perfil y necesidades y aplique de manera fácil e intuitiva, ya que muchas entidades publican las convocatorias en sus web, dificultando su difusión y localización.

La plataforma agrega todas las becas disponibles, además de categorizarlas y ofrecer resultados personalizados a través de su motor de búsqueda para que el estudiante solicite todas aquellas para las que califica a "coste cero".

La startup, fundada por Javier Ausín y Bosco González del Valle, también ofrece el adelanto de las becas MEC. De esta manera, los alumnos beneficiarios de las ayudas al estudio ministeriales pueden solicitar el anticipo de su importe en BCAS para disponer de la cuantía lo antes posible. De esta manera, se soluciona el problema histórico del retraso en el pago de estas becas. Además, también se informa de las becas públicas disponibles.

Estudia ahora y paga después

Otro de los servicios de BCAS se centra en los llamados acuerdos de ingresos compartidos, (ISA por sus siglas en inglés), por el que la plataforma se hace cargo del pago del coste del curso y el estudiante, como contraprestación, abona un porcentaje de su salario una vez lo acabe y empiece a trabajar. A diferencia de otras plataformas, con el ISA de BCAS, el estudiante solo paga cuando encuentra empleo.

BCAS ya se ha hecho viral entre el público estudiantil, consiguiendo movilizar más de dos millones de euros para que los estudiantes obtengan becas, ayudas y financiación para sus estudios.

Y las previsiones para la segunda mitad de 2022 son muy optimistas, ya que este año se pretende ayudar a más de 200.000 estudiantes y consolidar el ISA como la opción de referencia para financiar los costes de la educación superior. De momento, los ISAs están siendo utilizados sobre todo por perfiles con alto interés en formación tecnológica y que estudian en los mejores centros de España. En este caso, el volumen de becas ha superado el millón de euros en tan apenas cuatro meses.

BCAS ha cerrado acuerdos con más de 20 bootcamps como The Valley, The Power MBA (ahora The Power Business School) o The Bridge para dar respuesta a otras necesidades de los estudiantes en el campo de la educación superior, especialmente, en el área de tecnología, ya que se estima que en perfiles de programadores, desarrolladores e ingenieros habrá una escasez de 1,2 millones de profesionales en 2026, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Gracias a estos acuerdos con los que se pretende fomentar el talento en sectores con fuerte demanda de empleo, los estudiantes pueden adelantar el 100% de sus estudios y empezar a pagar cuando encuentren trabajo.

La plataforma BCAS, que cuenta con el apoyo de Lanzadera y Zubi Labs y ha sido finalista en el South Summit 2022, es sobre todo utilizada por los estudiantes de educación superior de titulaciones relacionadas con el área STEM, especialmente, en Data Science, Desarrollo y Programación, Ciberseguridad, Marketing digital o UX/UI Product, entre otras, principalmente en el marco de las becas de tipo público.