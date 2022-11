Estos son los cinco errores que nunca se deben cometer en una entrevista de trabajo online

Las entrevistas online se convirtieron en la única forma de contratación para las compañías durante los meses más duros de la pandemia. Aunque nada pueda superar la conveniencia de realizar estos encuentros desde casa, lo que está en juego es algo mucho mayor.

"Aunque las entrevistas virtuales se han convertido en una parte extendida del proceso de contratación, incluso a la vez que cada vez más empresas requieren que sus empleados regresen a la oficina, nuestros datos muestran que muchos solicitantes de empleo están lejos de dominar el arte de estos encuentros online, y ello está saboteando sus candidaturas", explica la experta laboral de la compañía de servicios sobre CV TopResume, Amanda Augustine.

Esta organización preguntó a 330 gerentes de contratación y profesionales de Recursos Humanos, entre los meses de agosto y septiembre, para obtener una lista con las cinco peores meteduras de pata que un candidato puede cometer durante una entrevista:

5 errores que pueden costar la oportunidad

De acuerdo con la investigación realizada por TopResume, estos son los fallos más graves que se pueden cometer en una entrevista virtual:

1. Evitar el contacto visual, o mirar a un punto aleatorio.

2. Estar situado en una sala desordenada.

3. Dejar abiertas ciertas ventanas o aplicaciones mientras se comparte pantalla.

4. Utilizar un fondo poco profesional.

5. Ser interrumpido durante el encuentro, por ejemplo por miembros de la familia.

Algunas de estas situaciones pueden parecer obvias, pero otras no son tan fáciles de evitar. Por ejemplo, ¿Qué es, exactamente, un "fondo no profesional"? ¿Cómo se mantiene un contacto visual correcto a través de la pantalla? La mejor forma de entablar estos encuentros es en una habitación limpia, tranquila y bien sonorizada, comenta el CEO de Recruit Rockstars, Jeff Hyman. "Quieres que el entrevistador se centre en ti, no en todo lo demás", prosigue.

En caso de no poder contar con un espacio de estas características en casa, Hyman recomienda sentarse en frente de una pared blanca en el cuarto de baño, o incluso en un vestidor, añadiendo un fondo borroso. "Se que suena a disparate, pero la acústica es muy buena en esos lugares", especifica.

Algunas especificaciones

Augustine, por su parte, suele llevar a cabo encuentros online desde una mesa de su habitación. Sin embargo, detalles como retirar las almohadas, o echar una sábana de color neutro sobre la cama, son clave para crear un fondo más profesional. "Si te pensarías dos veces tener algo detrás de ti en un cubículo de la oficina, entonces tampoco debería estar ahí durante la entrevista de trabajo", asegura la misma.

El contacto directo es una habilidad fundamental a perfeccionar porque demuestra profesionalidad, educación y además establece mayor confianza, según Hyman. "Se nos inculca inherentemente el creer que la gente que mueve sus ojos miente o esconde algo, incluso si simplemente se trata de nervios".

Mirar directamente a cámara puede parecer antinatural, pero practicar con amigos en plataformas como Zoom o Microsoft Teams puede ayudar a asegurarse de que se hace de manera correcta, tal y como comenta Augustine, así como ajustar correctamente la posición de la pantalla para ello. Con respecto a los problemas técnicos, que no se han hecho un hueco en la lista, la experta laboral comenta que ello se debe a la mayor empatía desarrollada por los encargados de la contratación, teniendo en cuenta los nuevos desafíos que han surgido desde el comienzo de la pandemia.