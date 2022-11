Las empresas reclaman más apoyo público para innovar en sostenibilidad

El 89% de las empresas españolas está trabajando para cumplir los retos de la Agenda 2030. Es la conclusión de un estudio llevado a cabo por el Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre la contribución de las empresas españolas con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Un resultado que refleja la importancia que la sostenibilidad en toda su amplitud está alcanzando en el tejido empresarial. De hecho, un 79% de las empresas consultadas afirma que existen ventajas competitivas a la hora de implementar el marco y un 49% afirma que la integración de la sostenibilidad y los ODS ha impactado de forma positiva en los resultados económicos de la empresa.

Una sostenibilidad que, indudablemente, tiene que ir de la mano de la innovación. No en vano, un estudio llevado a cabo por BCG pone de manifiesto que muchas de las 50 empresas más innovadoras de la lista de 2022 son también líderes en innovación en clima y sostenibilidad. De hecho, un buen número de estas empresas se encuentran entre las primeras en adoptar los principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y establecer compromisos de descarbonización.

No obstante, recorrer esta senda no es sencillo y las empresas españolas echan en falta más apoyo por parte de las administraciones públicas para acometer esa innovación en materia de sostenibilidad. Como señaló Carlos Martínez, director de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad de Cementos Molins, "las administraciones tienen que fomentar que exista esa demanda de sostenibilidad". Y es que de nada vale crear productos o servicios sostenibles si el mercado no los consume.

Del mismo modo, Martínez incidió en la necesidad de una "mayor velocidad, por ejemplo, en la concesión de permisos. Una empresa puede llegar hasta donde puede llegar. Necesita la colaboración de otros agentes empresariales y, sin duda, de la administración".

En este sentido, Nuria Rodríguez, directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, recalcó como "la falta de una regulación homogénea a nivel global dificulta acometer proyectos de calado".

Para muestra un botón: la Generalitat de Catalunya plantea imponer a la industria un impuesto a las emisiones de CO2. Esto supone una doble imposición, ya que las empresas ya pagan por los derechos de emisión de CO2 a la Unión Europea.

"La manera de poner un precio a la sostenibilidad es pagar por ella. Estamos a favor de los impuestos verdes. Lo que tenemos que evitar es poner dobles impuestos. Lo único que va a conseguir es que las empresas sean menos competitivas", reflexionó Martínez.

En esta línea "todas esas regulaciones que existen y en las que no nos ponemos de acuerdo complican el desarrollo de soluciones conjuntas", advirtió Rodríguez, quién recalcó que "el Midcat ha sido un ejemplo de lo que ha costado ponerse de acuerdo a nivel europeo". El mes pasado se conocía que España, Francia y Portugal han llegado a un acuerdo para impulsar las interconexiones de gas entre la Península Ibérica y Europa y sustituir el acuerdo del Midcat por un acuerdo para crear un nuevo corredor de energía verde, que plantea conectar Barcelona con Marsella como alternativa.

En materia de acuerdos, uno de los más importantes recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es el cierre de las centrales nucleares, por el que Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo han pactado con el Ejecutivo cerrar progresivamente las plantas entre los años 2025 y 2035.

El calendario para el cierre se podrá cumplir "en la medida que tengamos soluciones de almacenamiento. Si no las hay, creo que es aventurado pensar que podamos prescindir en año determinado de una tecnología que, por ejemplo en Cataluña, aporta el 50% de la electricidad que se produce", expuso Enric Brazis, director de Relaciones Institucionales de Endesa Cataluña, quién recordó que "para almacenar electricidad las soluciones son limitadas".

Una estrategia de negocio

Sin duda, una de las conclusiones más respaldadas es que la sostenibilidad debe ser transversal a todo el negocio. Una muestra de ello es la llamada financiación verde.

A este respecto, Fluidra cerró el año pasado un acuerdo para convertir una línea de crédito sindicada de 130 millones de euros suscrita en 2018 en financiación verde. De este modo, las condiciones económicas de esta financiación se encuentran a partir de ahora sujetas al desempeño de la compañía en materia ESG.

"En 2027 tenemos que ser neutrales en carbono y lograr que el 100% de la energía sea de origen renovable", explicó David Tapias, director global de Innovación, Productos Sostenibles y Compliance de producto de Fluidra. "Cuando uno piensa en la sostenibilidad poca veces poca veces piensa en la parte financiera y una financiación de este tipo te permite alinearlo con tu visión de sostenibilidad", añadió. A este respecto, para Tapias "definir qué es sostenible para una compañía es fundamental, que se pueda medir y que se pueda comunicar".

En su caso, Mar Galtés, directora de Desarrollo Corporativo de Tech Barcelona, explicó que "representamos a 1.200 empresas de todos los sectores y, cada vez más, todos nos piden sostenibilidad. Se ha convertido en un valor transversal".

En esta misma línea, Nuria Rodríguez coincidió en que "la sostenibilidad es estrategia de negocio. Ha dejado de ser simplemente un informe anual o una etiqueta y quien no lo vea así tiene un futuro poco prometedor".

Innovación como palanca

Aigües de Barcelona es un ejemplo de compromiso con la preservación del entorno y los ODS. La compañía apuesta por una estrategia basada en la economía circular, que pasa por potenciar la regeneración de agua para dar una nueva vida al agua que se depura en sus instalaciones.

"El agua es un recurso muy local. Por eso, este tipo de innovaciones nos permitirían alcanzar un desarrollo sostenible para el territorio", subrayó Catalina Balseiro Rio, directora de Innovación y Conocimiento d'Aigües de Barcelona.

Balseiro puso sobre la mesa que "Aigües de Barcelona da agua potable a 3 millones de personas en el área metropolitana, que tiene déficit hídrico. Si las precipitaciones continúan igual, en 15 días podríamos estar en un estado de alerta con restricciones al uso diario del agua". Para preservar el uso del agua, la principal innovación que han desarrollado durante los últimos años desde la compañía pasa por la reutilización y regeneración del agua. Eso sí, Balseiro quiso hacer hincapié en que la sostenibilidad "no solo es un reto tecnológico, es un reto de transformación y de alianzas". En esta línea, Aigües de Barcelona ha inaugurado Dinapsis, un centro de investigación para desarrollar soluciones al reto del cambio climático.

En este nuevo escenario las startups son una pieza clave, ya que aportan soluciones novedosas. De hecho, Mar Galtés resaltó que "muchas de las startups ya llevan incorporada la sostenibilidad aunque no se definan per se como sostenibles". Destacó el caso de Wallbox, que ofrece sistemas de carga inteligentes para vehículos eléctricos para uso residencial, semipúblico y público en más de 98 países.

Precisamente, el cambio a una sociedad más electrificada (movilidad, autoconsumo...) requiere de una red que esté preparada para ello. "La red eléctrica tradicionalmente había tenido un papel muy sencillo: hacer llegar la electricidad a los puntos de consumo desde unos pocos centros de producción. Ahora vamos a tener un escenario en el que no va a haber unos pocos centros de producción sino que vamos a tener miles. Este es el reto, cambiar esa función y ser más flexible y mallada que permita esta integración", argumentó Enric Brazis. para eso, hay que "digitalizar la red, es decir, sensorizarla y automatizarla".

Este ha sido uno de los pilares en la estrategia de Endesa: "centrar la innovación en la sostenibilidad. Además, nos basamos en la innovación abierta (colaboramos con universidades, centros de investigación, otras empresas del sector... para captar todo el conocimiento) y aplicamos la innovación a toda la cadena de valor de la energía", indicó el director de Relaciones Institucionales de Endesa Cataluña.

Otra de las innovaciones más importantes que hay sobre la mesa es el uso de gases renovables. "Tenemos una alternativa renovable al gas natural en forma de biometano e hidrógeno verde", señaló Nuria Rodríguez, quién alertó de que en España "no se está apostando lo suficiente por los gases renovables. Necesitamos que se aceleren esos objetivos que se han planteado en las hojas de ruta para alinearlas con las metas de Europa. Es una alternativa imprescindible para descarbonizar el mix energético de nuestro país. No olvidemos que se consume mucho más gas que electricidad".

Por ejemplo, en Francia cada semana se inauguran una o dos plantas de biometano con el objetivo de alcanzar un 10% de la demanda con gas renovable en el año 2030. "En España, en lo referente al biometano, estamos hablando de un tímido 1%. El potencial en España para generar biometano es enorme, por lo que estamos desaprovechando una tecnología existente", recalcó la directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy. "Necesitamos una apuesta clara por el biometano con objetivos más ambiciosos. Asumimos que el 50% del gas natural que se vehicula en nuestras redes podría ser renovable en 2050".

En su caso, para Fluidra "los esfuerzos que mayor recompensa dan son todas las gamas de productos e innovaciones que minimicen nuestro impacto. Tenemos tecnologías que permiten ahorros en energía del 70% en los procesos que implican mover agua o tecnologías que minimizan la evaporación del agua", destacó David Tapias.

Curiosamente, el segundo elemento más utilizado en la industria después del agua es el cemento. Por ello, "nuestro producto juega un papel esencial en toda esta transición. De hecho, no hay un sustituto económica y tecnológicamente viable para nuestro producto", indicó Carlos Martínez.