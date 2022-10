Santander se integra en 'FAME' para optimizar las ayudas de los fondos europeos orientadas a sus clientes

Gracias a la alianza que mantienen Santander y la empresa de consultoría valenciana LocalEurope, el banco formará parte de FAME, proyecto financiado por el mayor programa de la UE sobre I+D+i, con el que Santander mejorará la tecnología que le permitirá optimizar la oferta de ayudas de los fondos europeos para sus clientes.

El proyecto, formado por más de treinta socios de quince países de la Unión Europea, llevará a cabo siete pilotos en diferentes países, uno de los cuales será liderado por Santander en el ámbito de las finanzas digitales. El banco podrá acceder a la tecnología puntera sobre datos y simulación para desarrollar y testar el acceso de sus clientes a la mejor oferta de fondos europeos.

Gracias al trabajo de captación de proyecto desarrollado por LocalEurope, Santander desarrollará a través de FAME un modelo innovador de finanzas integradas que permitirá mejorar los flujos de liquidez y cobro de las ayudas y subvenciones concedidas a sus clientes y ofrecer un servicio integral de financiación, que contará con productos del banco y con el servicio de gestión de ayudas públicas y subvenciones europeas.

FAME (Federated decentralized trusted data Marketplace for Embedded finance), persigue el objetivo de crear el mayor marketplace de datos descentralizados en Europa para la aplicación de modelos de finanzas integradas en distintos sectores de la economía. Se trata de un proyecto que cuenta con una subvención global de 12,9 millones de euros de fondos europeos.

Santander ya lanzó su servicio de acceso a fondos europeos junto a LocalEurope y KPMG, gracias a su plataforma y al servicio de acompañamiento a los clientes en el acceso a los Fondos Next Generation. En este sentido y con el objetivo de seguir mejorando las capacidades del servicio, en los próximos días, la plataforma incluirá un simulador inteligente de ayudas. Mediante el mismo y con la captura de datos básicos del proyecto que pretende abordar la empresa, el resultado ofrecerá las ayudas más convenientes de una forma agregada y reducirá así la dificultad que supone la atomización de convocatorias simultáneas que puedan ser aplicables al mismo tiempo.

LocalEurope trabaja en el diseño de proyectos en el marco de distintos programas (Horizonte Europa, Europa Digital, EIT Digital, COSME, Interreg, etc.) y de distintos mecanismos de financiación (Next Generation EU, Fondos Estructurales, mecanismos BEI, etc.). En los últimos años, ha conseguido más de 100 millones de euros de fondos europeos para sus clientes, gracias a su innovadora metodología #SmartEU.