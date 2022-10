Esto es lo que propone Bill Gates para evitar otra pandemia, y que costaría 1.000 millones al año

Bill Gates, fundador del gigante tecnológico Microsoft y una de las personas más influyentes del mundo, avisó a comienzos de verano que el Covid-19 "podría haber sido mucho peor", recordando que la tasa de mortalidad del patógeno es de en torno al 0,2%.

En ese mismo instante, el magnate y filántropo estadounidense planteó la posibilidad de crear un equipo internacional de 3.000 expertos, dedicados a identificar y así prevenir la que podría ser la próxima pandemia en el mundo.

Las posibilidades de otra crisis sanitaria

En el transcurso de una entrevista que le realizó la conocida revista Time, y mientras se llevaba a cabo un coloquio sobre el nuevo libro que había escrito Gates en mayo (Cómo evitar la próxima pandemia), el magnate pronosticó que: "La probabilidad de que en los próximos 20 años haya una nueva pandemia, de origen natural o intencionada, yo diría que es del 50%".

Durante la entrevista se habló de la cifra oficial de 6,3 millones de muertos en el mundo, aunque otras fuentes, como es el caso de The Economist, hablan de entre 15 y más de 27 millones de decesos a nivel global debido al coronavirus.

Gates recalcaba lo "afortunado" que fue el ser humano por esa baja mortalidad, pues aun así se ha dado alrededor de un millón de muertos solo en los Estados Unidos. Por tanto, aseguraba que basta una futura pandemia que supusiese una mayor tasa de mortalidad sería una auténtica catástrofe. Yendo más allá, añadía que con una transmisión similar y una mortalidad del 5%, un potencial patógeno "podría ser el fin de la sociedad".

Equipo de respuesta y movilización global de pandemias

Este grupo de investigadores, así denominado por Bill Gates, estaría coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para proteger al mundo de otro escenario similar e incluso mucho peor que el de 2020, llevaría a cabo importantes labores de prevención como simulacros a nivel nacional, en cada país, para anticipar una respuesta en caso de ser necesaria.

El magnate estima la inversión del proyecto en 1.000 millones de dólares, y aseguró que dicho coste sería ridículo en comparación con las pérdidas que ha causado el coronavirus, así como en comparación con la de vidas que podrían salvarse. "Hasta ahora hemos perdido 14.000 millones de dólares con la pandemia", comentó.

"Las pandemias son un problema global, y si un país no cumple con su obligación de detectar y contener, pasa a ser un problema para el resto de países", proseguía Gates, que se lamentaba diciendo que: "No se puede hacer mucho si no se actúa con rapidez".