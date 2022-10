La obsesión de Arabia Saudí por los videojuegos y los eSports: invertirá 38.000 millones en los próximos ocho años

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, anunció este jueves una estrategia para convertir al país en el "nodo definitivo del sector de los videojuegos y los eSports" con unos 38.000 millones de dólares de inversión en los próximos ocho años para atraer empresas y talento y adquirir una de las grandes distribuidoras.

Bin Salmán presentó esta estrategia con la que quiere que para 2030 haya 250 empresas de videojuegos asentadas en el reino árabe y se hayan creado 39.000 puestos de trabajo, de forma que esta industria aporte unos 13.300 millones de dólares anuales al PIB saudí, informó la agencia de noticias oficial SPA.

La conversión de Arabia Saudí en el epicentro de la industria del videojuego será llevada a cabo por el Savvy Games Group, el grupo empresarial saudí creado en enero pasado a partir de la fusión de dos gigantes de los eSports, ESL y FACEIT, adquiridos por el Fondo Público de Inversión, el rico fondo soberano saudí.

Este fondo, que se nutre de los ingentes ingresos petroleros de Arabia Saudí, el mayor exportador mundial de crudo, es presidido por el propio Bin Salman, por lo que este es el presidente de la junta directiva de Savvy.

De los cerca de 38.000 millones de dólares que quiere invertir Arabia Saudí en la industria de los videojuegos y los eSports, unos 13.300 están reservados para " la adquisición y desarrollo de una distribuidora líder de juegos para que se convierta en una socio estratégico de desarrollo", según SPA.

El resto se invertirá en adquirir participaciones minoritarias en otras empresas clave del sector, en desarrollar otras nuevas.

Para implementar el plan, Savvy contará con cinco subsidiarias especializadas, una de las cuales se encargará de desarrollar el primer estudio de videojuegos que se lance en Arabia Saudí y otra de crear un "ecosistema" para estudios y programadores.

"Estamos aprovechando el potencial sin explotar en el sector de los eSports y los videojuegos para diversificar nuestra economía, impulsar la innovación en el sector y aumentar aún más la oferta de entretenimiento y competiciones de deportes electrónicos en todo el Reino", afirmó Bin Salmán.

Primeras incursiones

Arabia Saudí ya ha comenzado a convertirse en un inversor activo en la industria de los juegos electrónicos. Su Fondo de Inversión Pública ha acumulado participaciones en Activision Blizzard Inc, Electronic Arts Inc y Nintendo Co., según informa Bloomberg.

Mientras tanto, Savvy compró una participación en Embracer Group AB y adquirió la división de deportes electrónicos de Modern Times Group a un valor empresarial de 1.000 millones. El director ejecutivo de Savvy es Brian Ward, exjefe de estudios mundiales de Activision Blizzard.

