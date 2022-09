Esta es la persona que mantiene todos los relojes de Internet en hora

Hay cosas u objetos que existen y que son tan inherentes que no nos detenemos a pensar qué hay detrás de ellos. Como el caso del reloj del móvil o del ordenador. Pues existe una persona en el mundo que es el responsable de mantener a todos los relojes de Internet en hora. Se trata de Judah Levine, o más conocido como el "relojero" más famoso de Internet.

Judah Levine es un físico estadounidense, de 82 años. Es uno de los creadores del software para controlar la hora en la red. Su trabajo está basado en el diseño y la realización de la escala de tiempo NBS/NIST, que se utiliza para calcular UTC (NIST) y una serie de aplicaciones para distribuir información de tiempo y frecuencia a los usuarios mediante varios métodos digitales. De esta forma, la 'hora oficial' se mantiene desde el servidor time.gov que funciona desde 1993.

Levine viene a ser el responsable que evita "que todo ocurra a la vez", como diría Ray Cummings. Prácticamente todos los dispositivos conectados a Internet han consultado la hora en este servidor. Los servidores sincronizados de su red están a su vez conectados con varios de los relojes atómicos que producen la 'hora universal oficial' con extremada precisión, mediante el NIST (U.S. National Institute of Standards and Technology).

Alta demanda de consultas de precisión

Judah Levine tiene un "dolor de cabeza" causado por el excesivo número de consultas en su servidor: 150.000 por segundo. Para salir de ello, de momento están sumando servidores y se está considerando ampliar también el número de relojes atómicos sincronizados.

El servicio es gratuito y cualquiera puede usarlo. Para poder resolver las masivas consultas, se propone separar el tráfico de dispositivos personales que no necesitan tanta precisión.

Precisión de los relojes atómicos

Los relojes atómicos "atesoran" la hora universal oficial. Fueron inventados en 1948, y son claves para medir el tiempo de manera más precisa e independiente de los movimientos de la Tierra. Este sistema de relojería solo ganan o pierden un segundo cada 300 millones de años.

"Son los responsables de mantener una escala de tiempo estable y continua: el Tiempo Atómico Internacional (TAI), que, a su vez, sirve como base para el Tiempo Universal Coordinado (UTC)", explica una publicación de Stackscale.

Mediante la sincronización con los relojes atómicos, este sistema distribución de la hora permite compartir la hora UTC con navegadores, dispositivos personales y otros softwares de todo el mundo con máxima precisión.