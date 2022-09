De 'mesías cripto' a fugado: el polémico Do Kwon desaparece tras el hundimiento de Terra

En mayo, el proyecto y las criptomonedas del denominado ecosistema blockchain Terra-Luna se desvanecieron. Terra, su principal token, pasó de estar valorada en 120 dólares a 0 en cuestión de horas. Una caída sin precedentes que pilló desprevenidos a miles de creyentes en la filosofía de un joven 'criptomesías', Do Kwon, y que a la postre también desencadenaría la enorme caída que han tenido todos estos activos digitales desde entonces.

Ahora, el surcoreano Do Kwon se ha dado a la fuga, según han denunciado las autoridades surcoreanas, quienes han solicitado ayuda a la Interpol. La notificación llega apenas unos días después de que el fundador de Terra negara estar "huido" en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Esta persecución internacional se produce en medio de un nuevo desplome del sector en general, aparentemente provocado por el 'merge', una alteración sin precedentes en la infraestructura técnica que sustenta a Ethereum, la segunda mayor criptodivisa.

Terra, la promesa fallida de Kwon

Kwon fue el fundador de la plataforma de criptomonedas Terra/Luna, un intento de construir un sistema que pudiera rivalizar con ethereum en escala y que llegaba a prometer rentabilidad de hasta el 20% a sus inversores.

Pero los intentos de Kwon de construir una "stablecoin algorítmica" que mantuviera su valor exactamente a 1 dólar sin ninguna reserva que la respaldara fracasaron de forma catastrófica en la primavera de 2022, acabando con más de 80.000 millones de dólares de valor a medida que los tokens eran vendidos en medio del pánico, y desencadenando una caída más amplia de las criptodivisas que destruyó dos tercios del valor de todo el sector.

Kwon era muy conocido por su enfrentamiento verbal en las redes sociales con personas que cuestionaban la sostenibilidad de su creación.

Después de que se informara este mes de que la fiscalía surcoreana estaba solicitando su detención, Kwon, que al parecer se encontraba en Singapur en ese momento, tuiteó: "No estoy 'a la fuga' ni nada parecido: para cualquier agencia gubernamental que haya mostrado interés en comunicarse, estamos en plena cooperación y no tenemos nada que ocultar".

Ahora los fiscales surcoreanos dicen que no pueden contactar con Kwon, que no ha tuiteado desde el viernes. "Hemos iniciado el procedimiento para incluirlo en la lista de difusión roja de Interpol y revocar su pasaporte", declaró el lunes la fiscalía al Financial Times, ya que "obviamente está huido y no tiene intención de comparecer ante nosotros para ser interrogado".

Según la fiscalía, Kwon disolvió la sucursal surcoreana de su empresa, Terraform Labs, y viajó a Singapur a finales de abril. La policía de Singapur dijo que Kwon ya no estaba en el país, pero que colaboraría en la investigación.

En junio, antiguos empleados de Kwon denunciaron que el Estado les había confiscado sus pasaportes para evitar que le siguieran, como parte de la investigación del gobierno sobre el fracaso de su negocio.

La aparente huida de Kwon se produce en medio de otro colapso de los mercados de criptodivisas, con el bitcoin cayendo casi un 16% en una semana y ethereum casi una cuarta parte.

El origen de Do Kwon, un niño prodigio ahora caído en desgracia

Hijo de un distribuidor de productos farmacéuticos y equipos médicos, Kwon tuvo una educación muy internacional.

Autoproclamado "empollón" de adolescente, empezó a leer obras teóricas a una edad temprana. Su historia se parece mucho a la de un niño prodigio de Silicon Valley. Se graduó con éxito en la prestigiosa Universidad de Stanford, donde se licenció en informática. A continuación, aceptó un trabajo en Microsoft hasta dejar la empresa hace seis años para fundar Anyfi, una empresa que utilizaba tecnología wifi mesh para transmitir ancho de banda a quienes no tenían acceso a Internet.

Entre sus inversores estaba el gobierno de Corea del Sur, y los fondos recaudados superaron el millón de dólares. Por supuesto, este trabajo le llevó a donde está ahora: las criptomonedas.

Creó Terra, que incluye las citadas Luna, UST, además de Anchor, Mirror (dos protocolos) y muchas más apps entre su ecosistema. Se convirtió en uno de los nombres más importantes de la criptografía, a pesar de haber cumplido apenas los 30 años.

Hasta su caída, UST era la stablecoin algorítmica más exitosa de la historia. Pero la stablecoin UST se derrumbó debido a algo que no cambia en economía por mucho que cambien las cosas: la falta de confianza. Los inversores ya no se sentían seguros de que la paridad con el dólar se mantuviera. Al igual que una economía emergente que fija su moneda a una establecida, pero que tiene pocas reservas de fondos o respaldo de deuda para sustentarla, todo se vino abajo.