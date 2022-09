El motivo por el que son diferentes las pelotas para hombres y mujeres en el US Open

El US Open avanza en su edición 2022 y ya nos encontramos en cuartos de final. Sin embargo, al inicio del evento surgió una serie de críticas respecto a las pelotas de tenis de la famosa marca Wilson que se usan en este tradicional Grand Slam.

Y es que son distintas entre el circuito masculino y el femenino. Para ellos, las pelotas son más pesadas, mientras que para el torneo femenino son más ligeras. Esta situación generó la queja de varias tenistas quienes confirmaron que este tipo de pelota es "más difícil de controlar".

"Estas pelotas vuelan de forma absurda", manifestó en primera instancia, y previo al comienzo del US Open, la tenista polaca Iga Swiatek, número uno del mundo. "Honestamente no me gustan. Ahora tenemos un juego muy potente, no es como hace diez años, cuando, excepto Serena Williams, las chicas jugaban un tenis más lento", agregó Swiatek.

Las autoridades del abierto estadounidense explicaron que para el certamen utilizan dos modelos distintos de pelota de la marca Wilson. Por una parte, las 'extra duty', para el torneo masculino y, 'regular', para el femenino. Al respecto, explicaron que las pelotas para ambos circuitos coinciden tanto en tamaño y bote, sin embargo, la diferencia está en el fieltro o en el conglomerado de pelo, que hace que una (la de los hombres) sea más pesada y la de las mujeres más ligera.

Razón: "evitar lesiones"

La Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) explicó que una de las razones de esta medida es para evitar lesiones en las jugadoras, ya que con las bolas pesadas las tenistas estaban más expuestas a sufrir problemas de brazo, hombro, codo y muñeca.

Juego para Swiatek

Al respecto, Swiatek replicó que "no sé, quizás hace quince años las mujeres tuvieron problemas de codo porque las bolas eran más pesadas y las cambiaron. Pero ahora estamos tan bien preparadas físicamente que no creo que eso sea un problema"

A las críticas de la polaca, se adhirió la tenista Paula Badosa, número cuatro del mundo. "Esta pelota crea condiciones muy desfavorables para las jugadoras y para el espectáculo. Luego nos quejamos de que hay muchos errores y se ha perdido la táctica e inteligencia en los puntos. Pistas más rápidas y bolas imposibles de controlar", comentó Badosa en su cuenta de Instagram.