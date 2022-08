Así se hace a un lado el pádel para dar paso al pickleball: deporte de moda y favorito de Bill Gates

En Estados Unidos está creciendo un deporte con características particulares. Es una especie de mini tenis, bádminton, pádel y pingpong. Se llama pickleball y fue creado durante una jornada de "aburrimiento" en el verano de 1965 en la isla de Bainbridge, Washington. Así lo cuenta uno de los principales adeptos a este deporte: Bill Gates, en su blog Gates Notes.

El multimillonario declara en sus notas que "uno de mis pasatiempos favoritos es ahora el deporte de más rápido crecimiento en Estados Unidos". Así se refiere al "pádel" de la época dorada de Bill Gates cuando empezaba a construir su imperio con tan solo 19 años.

Gates define, en un vídeo, al deporte como una mezcla de tenis, pádel, bádminton y pingpong. "Y si no has oído hablar de él, espero que pronto lo hagas", sugiere. "He sido un 'pickler', como se conoce a las personas obsesionadas con este juego, como yo, durante más de 50 años", declara.

De esta forma, el multimillonario sugiere practicar este deporte como uno de los mejores pasatiempos cuando se está aburrido en el verano. "Si tú y tu familia estáis aburridos y buscáis algo que hacer este verano, os animo a que lo practiquen".

"El aburrimiento", la clave del origen de este deporte

Gate hace una cronología del origen del pickleball y así lo cuenta. "Tres padres que vivían en Bainbridge Island, cerca de Seattle, llegaron a casa una tarde de verano y encontraron a sus hijos quejándose de que no tenían nada que hacer. Entonces, encontraron una red, una pelota wiffle (pelota que tiene una variación de la de béisbol), algunas paletas de pingpong y crearon un juego en una vieja cancha de bádminton que toda la familia podía jugar". El invento "fue un éxito", destaca.

Durante el año siguiente, los tres amigos trabajaron juntos para desarrollar un conjunto de reglas, formalizar el diseño de la cancha e introducir una paleta de madera contrachapada más grande que era buena para golpear la pelota. Y decidieron llamarlo pickleball, detalla Gates en la historia.

Familia Gates en el origen

"Mi papá era amigo de los inventores del juego, Joel Pritchard, un legislador estatal y más tarde vicegobernador de Washington, Barney McCallum y Bill Bell. Se enteró de su creación y, a fines de la década de 1960, se inspiró para construir una cancha de pickleball en nuestra casa. He estado jugando desde entonces", agrega el filántropo.

En ese momento, la comunidad de pickleball era muy pequeña en Estados Unidos. "Dudo que hubiera más de mil personas en el área de Seattle que hubieran visto el deporte cuando mi familia lo recogió. Y no creo que nadie esperara que alguna vez se convirtiera en un fenómeno nacional", argumenta Gates.

Crecimiento del pickleball

Hoy en día, hay más de 4,8 millones de jugadores en Estados Unidos, un crecimiento de casi el 40% en los últimos dos años. "Espero que solo se haga más grande. Sabía que las cosas se habían puesto serias para pickleball cuando abrí The Economist y encontré una historia sobre la nueva fama del juego", declara.

"Gane o pierda, no puedo pensar en una mejor manera de pasar un día de verano que como Pickler. Si decides probar este deporte espero que te traiga tanta alegría como a mi familia y a mí", sentencia el multimillonario.