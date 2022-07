El campo andaluz vuelve a sacar los tractores a la calle contra el incremento de costes y la PAC

El sector agrario andaluz vuelve a sacar los tractores a la calle para protestar ante el "desorbitado" incremento de los costes de producción, "especialmente inasumible" en el gasóleo agrícola y en la electricidad. Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, Asaja, Coag y UPA han convocado movilizaciones en la provincia de Jaén el día 22 y en Córdoba el 27. La primavera ya estuvo protagonizada por fuertes protestas, pero todo ha ido a peor. Por otra parte, las tres primeras organizaciones han lamentado en un comunicado la reforma de la PAC del ministro Planas, con la que Andalucía pierde 500 millones de euros. Y UPA, por su parte, convoca una protesta el día 28 frente al centro logístico de hidrocarburos del puerto de Sevilla para protestar contra el incremento del precio del gasóleo agrícola.

En Jaén las tractoradas de mañana están convocadas en la capital, Alcalá la Real, Andújar, Puente de Génave, Úbeda y Villanueva del Arzobispo.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Higinio Castellano, ha asegurado que el sector y la provincia "no pueden aguantar más" ante los costes que soportan y la sequía extrema. Para Higinio Castellano el tope con que el Gobierno bonifica los carburantes es insuficiente y pide otras medidas fiscales que propicien la rentabilidad de la producción oleícola.

El gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero, ha explicado que ese es el motivo principal, aunque con la tractorada también se demanda una PAC más justa: "Las pérdidas van a ser cuantiosas en las comarcas que menos cobran –El Condado, Segura y Cazorla-, y desastrosas en la zona de La Loma, donde se van a aplanar estas ayudas y van a perder hasta un 50% de las mismas".

El incremento de precios al consumidor no lo perciben los agricultores

El secretario general de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila, ha indicado que "los ciudadanos tienen que entender que lo que ellos están pagando de más, nosotros no lo estamos percibiendo en nuestro bolsillo".

Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén, ha afirmado que "es incomprensible que cuatro multinacionales puedan mandar más que un Gobierno. No hay correlación directa entre el precio del barril de petróleo y lo que pagamos por el gasóleo agrícola, que se ha multiplicado de 80 céntimos a 1,70 euros, y necesitamos para seguir produciendo alimentos. Por eso, instamos a que se intervengan los mercados, a que se abra una investigación por Competencia para dictaminar si se producen prácticas irregulares y también ayudas directas a agricultores y ganaderos que compensen, en parte, el incremento injustificado del precio del gasóleo. Unas ayudas para las que Bruselas abre la puerta a utilizar los fondos comunitarios no invertidos, plenamente justificadas, y que, ahora, la Junta de Andalucía tiene la obligación de ejecutar para no dejar pasar este tren".

Córdoba

En Córdoba la manifestación del día 27 se centrará en la capital con una marcha a las 10.30 horas en el Boulevard de Gran Capitán de la capital cordobesa donde se llevará a cabo una representación teatral por la muerte del sector agrario.

Así lo informaron hoy el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero; el secretario general de UPA Córdoba, Miguel Cobos, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, quienes han destacado que, en estos momentos, "existe una situación ruinosa" para todos los sectores productivos de Córdoba debido a los altos costes de los inputs necesarios para producir, la falta de mano de obra, mayores requisitos laborales, una reforma de la PAC que exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura ya la ganadería más productiva, la falta de reciprocidad con las importaciones y una ley de la Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector.

Se reclaman tarifas eléctricas competitivas, condonación de impuestos directos e IBI y los cánones de riego y rebajas del IVA, el adelanto de las subvenciones y la creación de líneas ayudas, ágiles y directas, el aplazamiento de deuda y acceso a financiación a largo plazo.

Asimismo, demandan un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria. Una Ley de Cadena Alimentaria, contratos temporales y adaptar la condición de fijo discontinuo a la realidad de la actividad agraria, tramitación de contingentes de trabajadores extranjeros y que se exija a las producciones que vengan de terceros países los mismos requisitos a los que se obliga dentro de la UE, además de que "Bruselas reoriente la PAC hacía la producción de alimentos con el fin de que sea rentable para los productores".

Críticas a Planas

En la necesidad de cambiar el Plan Estratégico de la PAC del ministro Planas coinciden Cooperativas, Asaja y Coag, que en un comunicado conjunto lamentan que no se hayan atendido las peticiones de Andalucía con una reforma que rompe equilibrios territoriales "y se carga el modelo profesional y social" en beneficio de los fondos de inversión. Andalucía pierde 500 millones con esta reforma, que irán a otras comunidades.

"El Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC". Habrá trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades.

En su discurso de investidura, el presidente andaluz Juanma Moreno se ha situado del lado del sector reivindicando una PAC justa, obras hidráulicas y medidas de auxilio para los agricultores.

Regiones productivas

Como recuerdan las organizaciones firmantes, el Plan Estratégico de Luis Planas perjudica gravemente al actual sistema agroalimentario andaluz. Primero, porque penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y porque su reconfiguración es muy lesiva para Andalucía, ya que algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas. Esta discriminación se evidencia, por ejemplo, en que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío.

Provincias como Jaén, Sevilla o Huelva serán especialmente perjudicadas

En segundo lugar, el número de ecoesquemas y el reparto de los fondos de esta partida propuesto por el Ministerio es a todas luces insuficiente si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas. Además, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental a las regiones productivas. Por ello, las organizaciones esperan que la falta de consenso entre los Estados miembro sobre la aplicación de este nuevo sistema, unida a la situación de incertidumbre creada por la guerra en Ucrania, retrasen la puesta en marcha y planteen una revisión de la partida que sustituirá al pago verde.

Los más afectados

Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de 750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío. El Plan Estratégico complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración.

Este comunicado no está firmado por UPA, que de forma individual ha convocado una concentración ante el centro logístico de hidrocarburos del puerto de Sevilla contra el aumento del precio del gasóleo agrícola. Esta organización vinculada orgánicamente a UGT y cuyo secretario general en Andalucía, Cristóbal Cano, hizo campaña por el PSOE en las pasadas elecciones, culpa a las petroleras y se ha desmarcado en comunicados anteriores de las críticas y cálculos unánimes del sector andaluz sobre la PAC. "Las ayudas comunitarias afectan a cada perceptor individualmente y habrá quien gane con la nueva PAC y habrá quien vea reducidos sus ingresos", argumenta.