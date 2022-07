Sepiia obtiene el reconocimiento 'Best For The World 2022' de B Corp por su impacto positivo

La firma española que introduce tecnología en la ropa del día a día ha recibido este prestigioso distintivo internacional por su cumplimiento con los más altos estándares en términos de desempeño ambiental en el sector de la moda. Con este reconocimiento Sepiia se sitúa en el Top 5% de empresas sostenibles a nivel mundial.

Best for The World es una distinción concedida por B Lab a las empresas B certificadas (B Corps) cuyas puntuaciones de impacto verificadas en las cinco áreas evaluadas (comunidad, clientes, medio ambiente, gestión y trabajadores) se sitúan en el 5% superior de todas las B Corps de su grupo de tamaño correspondiente.

Sepiia ha obtenido esta distinción gracias a su compromiso con la moda inteligente y con el cuidado del planeta con prendas que Sepiia, la startup de moda inteligente, obtiene el reconocimiento Best For The World 2022 de B Corp por su excepcional impacto positivo

además de ser reciclables y de origen reciclado, se caracterizan por la tecnología que implementan en el tejido, que las hace antiarrugas, antimanchas y antiolores, perfectas para un uso prolongado ya que sus propiedades resisten el uso y los lavados. Fabrican su tejido íntegramente en España, y confeccionan en talleres de España y Portugal, fomentando el tejido empresarial local, y reduciendo al mínimo el CO2 derivado del transporte. La startup española fomenta el "menos es más" y plantea una alternativa al fast fashion apostando por generar el menor impacto medioambiental y el mayor impacto social en el planeta.

Cada año, Best for the World reconoce a las B Corps de mayor rendimiento que crean el mayor impacto positivo a través de sus empresas. Más que una insignia de honor, Best for the World ofrece a las empresas reconocidas la oportunidad de compartir conocimientos, aprendizajes y mejores prácticas con la comunidad de las B Corp y con empresas ajenas a la comunidad para fomentar la innovación y la transformación en todo el sector empresarial.

Las B Corporations (o B Corps) lideran un movimiento global de personas que están transformando la economía global para beneficiar a todas las personas y el planeta.

Como líder en este cambio sistémico, Sepiia se ha sumado hace unos meses a esta comunidad creciente de empresas que están contribuyendo a redefinir el sentido del éxito empresarial: un éxito que se mide no sólo por los beneficios económicos, sino también por el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta y con ello lograr que todas las compañías compitan por ser no sólo las mejores del mundo; sino sobre todo las mejores para el mundo.