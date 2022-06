Guillermo Fernández Vara se pone a disposición del PSOE para volver al ser el candidato en las próximas elecciones autonómicas

El Secretario General del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, se pone a disposición de su partido para volver a encabezar las listas socialistas en las próximas elecciones autónomas y repetir como candidato a la Presidencia "con la misma aptitud y actitud de siempre".

En rueda de prensa con motivo de la Comisión Ejecutiva Regional y del Comité Regional del PSOE de Extremadura, Fernández Vara, recordó a su predecesor Juan Carlos Rodríguez Ibarra: "en el PSOE yo aprendí de Juan Carlos Rodríguez Ibarra una cultura que es la de que uno no se propone, por lo tanto yo no me propongo, simplemente me dispongo, es decir, estoy a disposición de lo que el partido quiera y si estima el partido que yo pueda ser la cabeza visible en las próximas elecciones que encabece las listas pues estaré cuando se me diga en disposición de hacerlo".

Para él, encabezar la lista de su partido es una responsabilidad muy grande "no hay cosa más sagrada que el hecho de que un día tú encabeces una papeleta con unas siglas y con una lista de nombres y que esa sea la esperanza de muchísima gente de que su vida va a poder ser un poquito mejor", ha destacado. Afirmó que nunca ha hecho en su vida nada fuera del ámbito personal "que sea tan importante como esto" encabezar una lista con unas siglas con unas siglas encima para "poder llevar ilusión, expectativas y esperanza a la vida de las personas", destacó.

Así, según ha indicado, se pone a disposición del partido para repetir como candidato a la Junta "con la misma aptitud" de "siempre" pero ahora "con mucho más conocimiento, con mucha más experiencia acumulada de vivencias, de momentos difíciles", tras una legislatura donde ha "aprendido mucho". "Nos hemos enfrentado con gigantes a los que era muy difícil doblarle la mano en forma de un pequeño microorganismo y eso nos ha permitido a todos también aprender", ha espetado.

Proceso

En cuanto a los pasos a seguir a partir de ahora para la designación del candidato del PSOE a las próximas elecciones autonómicas, Vara ha explicado que son el Comité Federal y la Comisión Ejecutiva Federal a la que pertenece los que tienen que abrir el periodo de tiempo para tal designación.

"Cuando abra el partido el proceso de elección de candidato si hay más de un candidato en primarias, creo que recordar que cuando el candidato es quien ejerce la presidencia en ese momento no es obligatorio que haya primarias pero aunque lo fuera mi disposición sería la misma", ha sentenciado.

Así, ha incidido en que "es el Comité Federal y la Comisión Ejecutiva Federal a la que pertenece los que tienen que abrir el periodo de tiempo para la designación de candidatos".

Tren

Durante esta rueda de prensa, Fernández Vara valoró la nueva Plataforma Ferroviaria, destacando que en los próximos meses se van a ir nuevos tramos de forma "imparable". Se han invertido 1.400 millones de euros en las vías y en la electrificación, por lo que falta está "muy cerquita" de ser una realidad.

"Las obras de Plasencia a Oropesa están ahí, no hay más que irlas a ver, están contratadas, licitadas, ejecutándose" y "en los próximos meses se van a ir abriendo tramos nuevos, a partir de ahora eso es ya imparable", ha declarado Vara en rueda de prensa este viernes en Mérida en la sede regional del PSOE.

En este sentido, a preguntas de los medios sobre que el tren de altas prestaciones no vaya a parar en Plasencia y sí en Monfragüe, ha dicho que "hay una cosa que es indiscutible, que es que ayer nos montamos en un tren que circuló por unas vías que han costado 1.400 millones de euros", ha dicho, y considerado que decir que "lo de ayer fue un engaño es sencillamente faltar a la faltad" porque "ayer se escenificó las consecuencias de 1.400 millones de euros que se han invertido gran parte de ellos en los últimos cinco años". "Eso es una realidad", ha dicho.

Del Gobierno Central y Raquel Sánchez destacó "es la primera ministra que le pide perdón a esta tierra, la primera en la historia". "Y aquí han venido de todos los colores a pasearse, a pasearse y a pasearse... la primera que ha venido a pedir perdón y a poner en prueba una inversión de 1.400 millones de euros ha sido ella". Por lo que "ahora, negar que ayer se inauguraron 167 kilómetros sobre plataforma de alta velocidad es negar la verdad... y hay gente que se está acostumbrando en esta tierra a mentir y no conviene mentir, y no conviene mentir, conviene decir la verdad", así contestaba a las críticas vertidas por el PP sobre el estado de la alta velocidad en la región.

Sobre el PP afirmó que "no puede una oposición que se ha desentendido del tren" decir lo que está diciendo, y ha recordado que el 'popular' José Antonio "Monago cuando era presidente se desentendió de la alta velocidad". "Después de marcharse él (Monago) hemos recuperado la electrificación, la doble vía y todo lo que el Pacto Social y Político por el Ferrocarril ha recuperado", ha incidido Vara.

