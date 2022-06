UGT y CCOO valoran el éxito de la huelga en el campo extremeño

Los sindicatos UGT y CCOO insisten, una vez transcurridas las primeras horas del primero de los tres días de huelga iniciada este jueves entre los trabajadores del campo extremeño, en que el seguimiento, aunque sin datos concretos, está siendo "masivo".

Un éxito que consideran que debe hacer entender a los empresarios del campo que deben retomar las negociaciones donde las dejaron antes de que se rompieran el pasado viernes, porque la respuesta de los trabajadores es que quieren luchar por unos derechos laborales y salarios "dignos".

En este sentido, el secretario general de CCOO de Industria de Extremadura, Satu Lagar, ha señalado que la respuesta de los trabajadores, que mantiene que se está desarrollando sin incidentes destacables, debe hacer reflexionar a los empresarios del campo, y vaticina que si no reciben una llamada pronto para retomar las negociaciones no pasará mucho tiempo antes de que los jornaleros planteen nuevos paros.

Y es que, tal y como ha remarcado el secretario general de FICA-UGT Extremadura, Ricardo Salaya, cuando transcurran estos tres días de huelga, el futuro será el que marquen los propios trabajadores en sus respectivas asambleas, y los sindicatos negociarán "hasta donde ellos nos digan", ha dicho en una rueda de prensa conjunta de los dos sindicatos en Mérida.

Los jornaleros se han levantado

Ambos representantes sindicales han estado acompañados por las máximas dirigentes de sus organizaciones a nivel regional. Así, la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha señalado que es un día "histórico" para la comunidad, en tanto que los trabajadores del campo se han "levantado" para defender sus derechos. "No son momentos para la esclavitud", ha exclamado.

Y es que, según ha apuntado, los sindicatos no querían llegar hasta este punto pero no ha quedado otra salida después de más de un año y medio de negociaciones en el que la patronal les han estado "engañando" y "dando largas" para no cerrar el nuevo convenio del campo.

Por ello, y tras mostrarse convencida de que la respuesta de los trabajadores ha "sorprendido" a los empresarios, ha vaticinado que si todavía hoy no se han dado cuenta de la realidad del campo extremeño, va a haber "mucha guerra" en el sector.

A su vez, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha remarcado que los 65.000 trabajadores del campo han abandonado hoy sus puestos de trabajo para decir "basta ya" a la "avaricia empresarial", pues ha acusado a los empresarios de ser "incapaces de repartir los beneficios".

Chacón ha destacado la "valentía" que están demostrando los trabajadores, si bien ha resaltado el papel de las mujeres, muchas de las cuáles, ha dicho, han vivido su primera huelga en el marco de una "lucha" que "no se va a acabar hasta que se planteen una condiciones laborales dignas", no del "siglo XIX" ni de "esclavitud", ha dicho.

"Realidad Paralela" de la patronal

Salaya ha insistido en que, con su respuesta, los trabajadores han decidido "tomar las riendas" de su futuro, y lo han hecho además con una protesta en la que solo ha habido, ha reconocido, algún "pequeño incidente" que se han resuelto "sin problema".

Con respecto a la postura de la patronal, en especial la de la fruta, ha apuntado que si hablaran más con sus trabajadores no se habría llegado hasta esta situación, que es la repuesta de quienes sienten que le quitan sus derechos y le bajan sus salarios.

El responsable sindical ha reiterado que lo único que reclaman es que los salarios vayan de acuerdo al SMI, y que no se recorte en ninguno de los derechos ya consolidados. "Si no lo ven así es que están en una realidad paralela", ha sentenciado.

