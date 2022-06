Rosa Cañadas: "Los líderes de mañana deben estar en el Círculo, y no solo tecnológicos"

Rosa Cañadas ha buscado los apoyos al margen de la directiva actual, con nuevas caras con un perfil más de pymes, con emprendedores, profesionales independientes y asociaciones empresariales locales, financieras y fiscales, además de algún representante académico y del activismo cívico.

¿Quién le descubrió el Círculo de Economía?

Carlos Tusquets, porque cuando le conocí acababa de ser presidente, uno de los más jóvenes, y también conocí a Antón Costas, que había estado en la junta. Siempre han sido personas muy activas e integradas en el Círculo y la entidad estaba muy presente.

¿Desde cuándo es socia del Círculo de Economía y por qué se unió?

No lo recuerdo, tendría que preguntarlo, pero empecé como oyente y luego decidí que quería formar parte porque era una institución que me aportaba, con debates enriquecedores y que trataban temas que se avanzaban a lo que podía pasar.

¿Por qué ha decidido optar a la presidencia del Círculo de Economía?

Pienso que el Círculo debe evolucionar y últimamente ha perdido la fuerza que siempre ha tenido. No ha sido una decisión tomada a la ligera, sino reflexionada, hablando con socios y gente implicada en el Círculo y que pensaban como yo, que había pérdida de la esencia, reflexión, influencia y fuerza en las notas, de adelantarse y ver más allá de la coyuntura y el día a día.

Se enfrenta a un miembro de la junta actual y que cuenta con su apoyo ¿se siente en desventaja?

No, si hay una neutralidad por parte de los órganos del Círculo, y espero que así sea. Creo que presento un proyecto fuerte, potente, que ilusiona y hace evolucionar y renovar, para mantener la esencia del Círculo. Creo que el proceso electoral es enriquecedor. Hay socios que ahora se sienten abandonados porque no son escuchados, y tienen la oportunidad de participar. Creo que es algo enriquecedor para todos.

¿Se han superado los puntos de discrepancia sobre el procedimiento electoral, hasta ahora nunca aplicado?

Eso espero. La otra candidatura empezó a recoger avales antes del proceso electoral, e intentó alterar el censo con 200 nuevos socios en el último momento cuando en cualquier votación se cierra el censo dos meses antes. Es una cuestión de respeto al socio de toda la vida, que tiene que decidir. Me alegro que al final no se aceptase. Lo luché mucho por los derechos de los socios. También la fecha, prevista para finales de julio, cuando muchos socios ya están de vacaciones, pero que finalmente será el día 12, cuando todavía están activos, y que el socio pueda votar durante todo el día, no en una asamblea de una hora y media. Son cosas en favor del socio.

¿Cuántos avales ha recopilado?

Se necesitan 50, y se puede avalar a las dos candidaturas, así que es un mero trámite, no tiene sentido pelear por quién consigue más, lo que importa es el voto.

¿Cuál cree que es la principal fortaleza del Círculo de Economía?

Su historia y lo que ha hecho en todos estos años; haber conseguido respeto hacia sus notas de opinión, el haber sido muy transversal e independiente, y en tener cuatro pilares que le hacen muy distinto: la economía, la política, la academia y la parte social, que últimamente la hemos olvidado un poco, y hay que ver lo que pasa con el malestar social en estos momentos, que afecta a todo. En inmigración hemos recibido a seis millones de refugiados ucranianos en Europa y algunos países han cambiado su población por ello; en salud acabamos de pasar una pandemia y no estamos reflexionando; el tema energético en Europa, con los conflictos del sur del Mediterráneo que nos están afectando de manera directa Todo esto no se está tratando ahora en el Círculo. Hay que estar mucho más atento a lo que está pasando.

¿Qué cree que destacaría que se puede mejorar?

Debemos integrar ya a la nueva generación. Los líderes de mañana deben estar en el Círculo, y no son solo los fundadores de empresas tecnológicas, sino también los que están constituyendo el nuevo tejido empresarial que se vislumbra que serán potentes en el futuro, y dar más transversalidad a la junta, que sea una representación de lo que es el socio y la sociedad. También hay que estar en Europa para saber lo que se está tramando y que nos va a afectar directamente. Estar al tanto e informar al socio

¿Qué quiere aportar con su presidencia? Dígame tres acciones concretas

Primero el cambio de los estatutos para que el procedimiento electoral sea claro y no deje lugar a interpretaciones. En una institución que siempre ha defendido la democracia, el ejemplo se da empezando por uno mismo. Otro es integrar a los jóvenes, porque pueden encontrar mentores extraordinarios, y porque los mayores de 40 quieren conocer las nuevas tendencias. Y tercero, tenemos solo un 15% de mujeres, ¿qué pasa? Hay que ver por qué no les interesa el Círculo y por qué no están. Seguro que hay muchas mujeres inquietas con ganas de aportar y estar. Quiero aportar una apertura, abrir el Círculo. Creo que últimamente se ha cerrado y debe estar en muchos más sitios, sin dejar de pensar en Barcelona.

¿Con qué criterios ha elegido a los integrantes de su lista electoral?

He elegido a gente capaz de llevar a cabo mi programa, para contribuir a conseguir los objetivos marcados.

También deja espacio para integrar a grandes empresas si gana las elecciones

La candidatura puede tener un mínimo de 14 miembros y un máximo de 22 en la junta. Ya se verán las incorporaciones, pero serán personas que aporten al proyecto de la candidatura.

Ambos precandidatos defienden mantener el legado del Círculo pero renovarlo ofreciendo mayor participación al socio y dando mayor voz a la entidad en Madrid y Bruselas, además de apostar por los jóvenes y las mujeres ¿qué ha hecho imposible el entendimiento para una candidatura única?

¿Por qué no se ha estado en Europa o Madrid en los últimos años? ¿Por qué no se han hecho más conferencias? ¿De la noche a la mañana lo van a hacer con la misma junta y el mismo perfil? Yo ya se lo propuse hace un año a Guardiola y él dijo que quería ser oficialista. No era mi opción. No creo que su perfil sea el adecuado para hacer una renovación.

¿Qué es lo primero que hará si gana las elecciones?

Cambiar los estatutos.

¿Mantendrá la reunión anual del Círculo en Barcelona?

Sí, para que puedan acudir más socios, pero no hace falta que sea de dos días y medio, y quiero recuperar, en Sitges o donde sea, una reunión más participativa y de reflexión, como era antes la reunión anual.

Impulsó hace años unas jornadas del Círculo de Economía en Casablanca ¿quiere repetir otros eventos fuera de Cataluña?

Si queremos ser influyentes, debemos salir, no es incompatible con las jornadas de Barcelona o Sitges, es otra cosa. Tengo en mente varias iniciativas, pero todavía no las puedo develar.

¿Y qué legado querría dejar?

Llegue o no llegue a la presidencia, habré hecho que pueda haber elecciones en el Círculo de Economía, que para mi y para el socio es un proceso positivo.

¿Qué hará tras los comicios si no gana las elecciones?

Tengo cantidad de cosas por hacer, no me voy a aburrir si no gano, y en el Círculo de Economía seguiré haciendo lo que siempre he hecho. No creo que vaya a perder nada en este proceso.

Una frase dirigida al socio para conseguir el voto...

Si queréis un cambio, que la voz del socio tenga valor, que no sean siempre los mismos los que decidan por nosotros, que la junta sea una representación de nuestra sociedad en continua evolución, votad mi candidatura.

