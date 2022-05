Garamendi advierte de que indexar los salarios al IPC convertiría la subida de la inflación en estructural

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha adverido hoy que en el contexto actual indexar los salarios a la subida de precios provocaría más inflación y su consolidación "estructural".

Garamendi ha inauugurado en Valladolid el II Encuentro sobre Comercio, organizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE y por CEOE Castilla y León, donde ha puesto de relieve que todos quieren que mejoren las cosas, pero "las empresas españolas no están bien y muchísimas pymes están cerrando. "De hecho, de cada cuatro que cierra una es un comercio", ha sentenciado.

El responsable empresarial ha recordado que el tejido empresarial está integrado en un 98 por ciento por pymes con una media de cinco empleados a las que les gustaría subir salarios pero "si no pueden trasladarlo a su facturación, sería su quiebra".

El empresarioha añadido que "hay que tener mucho cuidado con la inflación" porque trasladar la subida del IPC a los salarios provocaría "la segunda ronda», con más cierres patronales. Así, ha apelado a hablar de productividad y competitividad y. "dependiendo de sectores, hacer una cosa u otra".

"Nadie dice que no tengan que subir los salarios, pero hay que trabajar para que las empresas puedan hacerlo". En este sentido, ha criticado la subida de las cotizaciones sociales y "nadie dice nada" cuando se podrían haber ido esos fondos a salarios, para denunciar que cada día sufren más impuestos, desde municipales a autonómicos. "Es un problema de todos y no es tan fácil decir que como sube, sube para todos, eso no es así", dijo.

Para el presidente de CEOE, hablar de un pacto de rentas es "mucho más que hablar de salarios", porque debería abordar la subida a los funcionarios, las pensiones y "muchas más cosas", algo que "está en manos de la clase política y parlamentos que deben llegar a esos acuerdos".

Asimismo, ha rechazado de nuevo homogeneizar las subidas salariales en ese pacto porque las situaciones son diferentes dependiendo de los sectores, las empresas o sus producciones. "Es mucho más que un acuerdo salarial", repitió, para recordar que aunque no han cerrado el Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva, en España permanecen abiertas 4.500 mesas entre empresarios y sindicatos para cerrar convenios colectivos y "están trabajando".

En este contexto, ha señalado que el Estado del Bienestar se mantiene "consiguiendo que la economía funcione" y "funciona dejando trabajar a la gente, porque son las empresas las que crean empleo, las que pagan impuesto y generan los bienes y servicios necesarios". "Es así. Si queremos jugar a populismo jugamos y si queremos hablar de verdad de que el país crezca en un momento muy complicado debemos trabajar", resumió.

Garamendi se ha felicitado por la celebración del congreso del C4 en Valladolid, y ha destacado que se trata de un sector "importantísimo" que genera el 13 por ciento del PIB y el 17 por ciento del empleo en España, fija el territorio y consolida la economía.

"Es fundamental", dijo, para remarcar los debates entre la gran distribución, los supermercados y el pequeño comercio que acoge este foro, y la importancia de que el debate se produzca en Castilla y León que "se lo merecía".