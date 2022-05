Estas imágenes demuestran por qué la artillería es clave en Ucrania

Desde que comenzó la invasión hace poco más de tres meses, tanto el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como la cúpula de su ejército han pedido reiteradamente el envío de artillería a su país para repeler el avance ruso.

"Hacemos un llamamiento a todos los países para que suministren sistemas MLRS, gracias a los cuales Ucrania podrá tomar la iniciativa y liberar su territorio", dijo Zelenski el pasado sábado.

Los MLRS son vehículos que permiten lanzar misiles a distancia con suma precisión, de manera que pueden frenar el avance del enemigo destruyendo vehículos y tropas sin exponerse al fuego. Las distancias de disparo varían según el modelo y el proyectil, pero pueden alcanzar los 500 kilómetros y lanzar misiles guiados.

Este jueves, el ejército ucraniano repetía la demanda de Zelensky y argumentaba que este armamento sería la única manera de frenar a Rusia. "Necesitamos los MLRS de la OTAN para contraatacar. Inmediatamente", se leía en el Twitter oficial. Y acompañaban el texto de unas impactantes imágenes aéreas de un atauque ruso con TOS-1, el equivalente de ese país al MLRS.

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8 — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2022

Como han señalado múltiples analistas desde el comienzo de la guerra, los bombardeos de artillería han sido claves en el avance del conflicto. Y han servido tanto para asediar ciudades (desde el lado ruso), como para frenar a los invasores (desde el lado ucraniano).

De hecho, el ejército de Rusia es una de las potencias mundiales en ataque de artillería, y Ucrania necesita aumentar su capacidad en las próximas semanas para evitar perder las ciudades del Este. "La artillería es en gran medida una cuestión de cantidad. Y Rusia es uno de los ejércitos que más tiene", explicaba esta semana Michael Kofman, experto en Rusia del Centro Naval de Análisis (CNA), en un reportaje en The New York Times.

Como alternativa al MLRS, Ucrania ha recibido, en estas últimas semanas, decenas de M777, un sistema de artillería más rudimentario, pero que ha sido muy efectivo destruyendo vehículos rusos. En este tuit, muestran los estragos que causa sobre un tanque T-72B3.

#Ukraine: Ukrainian Artillery, claimed to be M777, destroyed a Russian T-72B3 tank in the East. pic.twitter.com/SMGxaM7gxI — ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 24, 2022

Y este otro, de comienzos de mayo y junto al río Donets, deja mucho más claro cómo estos lanzamisiles pueden acabar fácilmente con un grupo de tanques y frenar el avance del ejército.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65 — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022