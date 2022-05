¿Qué españoles irán al Foro de Davos, la gran cita de la economía mundial?

La representación empresarial española en el Foro Económico Mundial, que se desarrollará entre los días 22 y 26 de mayo, contará con la presencia de José María Álvarez-Pallete, presidente y consejero delegado de Telefónica, y de Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, como principales representantes de las grandes compañías cotizadas españolas que participarán como ponentes en el evento.

Entre la lista de asistentes del Ibex 35 a la cita de Davos, también figuran Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, quien no tomará parte como ponente en ningún panel, además de Carlos Torres, presidente de BBVA; Francisco Reynés, presidente y consejero delegado de Naturgy, y Rafael del Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial.

Asimismo, según recoge Europa Press, también participará en uno de los coloquios Luisa Gómez Bravo, directora global de BBVA Corporate & Investment Banking, mientras que figura también entre los asistentes al evento José Linares Perou, director global de Corporate & Investment Banking en Santander.

Otros españoles que tienen previsto asistir al Foro son Iván Caballero, consejero delegado y fundador de Citibeats; Luis Cabra, directivo de Repsol; Agustín Delgado, jefe de innovación y sostenibilidad de Iberdrola; Jordi García Tabernero, director global de sostenibilidad, reputación y relaciones institucionales de Naturgy; Eduardo Navarro, director de asuntos corporativos y sostenibilidad de Telefónica, y Esteban Raventós, de Baker McKenzie.

Según los organizadores del Foro, que vuelve a celebrarse en formato presencial en la localidad suiza de Davos, tras un parón de dos años forzado por la pandemia, otros destacados ejecutivos españoles que tomarán parte en los coloquios y conferencias serán Ramón Laguarta, presidente y consejero delegado de Pepsico; Enrique Lores, presidente y consejero delegado de HP; Belén Garijo, consejera delegada de la alemana Merck; y Ester Baiget, presidenta y consejera delegada de Novozymes.

Al margen del mundo empresarial, también estarán presentes en Davos Arancha González Laya, ex ministra de Asuntos Exteriores y decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, así como María Mendiluce, directora de We Mean Business.

Pedro Sánchez repite presencia

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a tener una presencia destacada en el Foro Económico Mundial, donde tiene previsto intervenir doblemente el próximo martes, además de reunirse con representantes de algunas de las principales empresas fabricantes de microprocesadores.

De este modo, en un primer acto el martes a las 10.00 horas el presidente español dará un discurso y posteriormente, a las 15.00 horas, participará en un coloquio sobre seguridad energética y el 'Green Deal' europeo, junto a Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea; el presidente de Lituania, Gitanas Nauséda; Anna Borg, presidente y consejera de Vattenfall; y Ester Baiget, presidenta y consejera delegada de Novozymes.

Según el listado de participantes en el evento facilitado por la organización, la representación del Gobierno en Davos se completará con la presencia de Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica; José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Durante su presencia en Davos, que se extenderá desde el próximo lunes al miércoles por la mañana, el presiente del Gobierno se reunirá con los principales dirigentes de Intel, Qualcomm, Micron y Cisco.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo se reunirá también con Temasek, el fondo soberano de Singapur, que ha mostrado su interés de invertir en España, según fuentes de Moncloa, además de mantener un encuentro con dirigentes de ArcelorMittal para discutir sobre inversiones pendientes en España.

Vuelta al formato presencial

De este modo, tras un parón de dos años a causa de la pandemia, el Foro Económico Mundial recuperará el formato presencial, después de que el repunte de contagios obligase a una nueva de las reuniones físicas previstas para el 17 y el 21 del pasado mes de enero.

Desde su creación en 1971, el cónclave, más conocido como Foro de Davos, pretende reunir anualmente a altos ejecutivos de las principales empresas mundiales, a los jefes de Estado, ministros, personalidades políticas influyentes, académicos reputados, representantes de organizaciones, jóvenes, así como a representantes de la innovación tecnológica y de la sociedad civil.

En su edición de 2022, la cita girará en torno al tema 'Historia en un Punto de Inflexión: Políticas Gubernamentales y Estrategias Empresariales' en un momento geopolítico y geoeconómico marcado por una pandemia y la guerra en Ucrania.

Se espera que tomen parte en el evento más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre alrededor de 300 representantes gubernamentales, así como más de 1.250 líderes del sector privado, junto con casi 100 innovadores globales y pioneros tecnológicos.

Asimismo, la sociedad civil estará representada en Davos por más de 200 líderes de ONG, emprendedores sociales, académicos, organizaciones laborales, grupos religiosos y basados en la fe, y más de 400 líderes de los medios de comunicación y prensa.