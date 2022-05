La otra afición en la que emplea su dinero Elon Musk: financiar películas

Elon Musk ha ido poco a poco revelando su faceta como showman. El considerado hombre más rico del mundo, dueño de Tesla, SpaceX, y (aunque cada vez está menos claro) posible futuro nuevo poseedor de Twitter, es conocido también por sus cameos en películas y series. Pero, además de esto, también ha financiado algunos proyectos cinematográficos. Una inversión que parece que ha retomado últimamente.

Musk ha hecho sobre todo cameos apareciendo como él mismo o en versiones ficticias. Su aparición más famosa seguramente sea la que realizó en el Universo Cinematográfico de Marvel en Iron Man 2 y en algunas de las series de animación más populares como Los Simpson o Rick y Morty.

También apareció en un episodio de la comedia The Big Bang Theory y, unos años más tarde, en su spin-off Young Sheldon.

La última aparición de Elon Musk en la pantalla fue un cameo no acreditado en la película protagonizada por Chris Hemsworth, Men in Black: International en 2019. En la película, aparecía en un monitor en el cuartel general del MIB, siendo descrito como un alienígena.

Pero como decimos, esta es solo una parte de su ligazón con el cine. Musk ha producido un total de tres películas y otros tres documentales.

De producir la cinta de su hermana a querer rodar en el espacio

La primera de ellas, la película de su hermana Tosca Musk, de título Puzzled, de 2001, una cinta que pasó sin pena ni gloria. Tras ello, en 2005 produjo Gracias por fumar, una cinta satírica que sigue a un magnate del tabaco y que, esta vez sí, contaba con rostros conocidos como Aaron Eckhart.

En el apartado documental, es destacable The rider and the storm, que financió y fue recogida en el festival de Tribeca, donde se sigue la vida de un trabajador del metal que compagina su pasión con el surf hasta que la supertormenta Sandy le cambia la vida.

Pero la mayor inversión de Musk en este sentido está por venir. Y es la futura película aún sin título que estará protagonizada por Tom Cruise y que tendrá parte de su rodaje en el espacio. Una cinta en la que Musk ha invertido una cantidad de dinero que no ha trascendido además de su vinculación con SpaceX para ofrecer el entorno en el que se podrán rodar las escenas y la asesoría técnica.