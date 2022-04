El 'lobo de Wall Street' cobró 360.000 dólares por un taller sobre criptomonedas tras decir que el bitcoin es un "engaño masivo"

Jordan Belfort, el exbróker que sirvió de inspiración para que Martin Scorsese filmase 'El lobo de Wall Strett', sigue haciendo dinero con la gente que cree en su sabiduría financiera tras pasar casi dos años en la cárcel. La última iniciativa del famoso exconvicto ha sido poner en marcha un taller sobre criptomonedas por valor de 40.000 dólares.

A la "masterclass" en la mansión de Miami de Belfort asistieron nueve personas de un total de 600 solicitudes, lo que supuso una recaudación de 360.000 dólares.

No obstante, esto ocurre tres años después de que Belfort asegurase que el bitcoin era un "engaño masivo". El problema se hace más grave cuando se atiende a que los asistentes al evento pagaron su entrada en bitcoins, tal y como informó The New York Times.

"Conozco esto mejor que nadie en el mundo", dijo el exbróker, tal y como relata Insider. "No estoy orgulloso de ello, pero sí lo estoy. Lo viví, yo era el tipo del otro lado. Sé lo que está pasando".

Para Belfort, el éxito de Bitcoin se debe a la teoría del "gran tonto". Según él, los activos sobrevaluados todavía pueden venderse si uno es capaz de encontrar un "gran tonto". Una tendencia que solo acaba cuando el mercado se queda sin tontos.

Algo parecido a la estafa que motivó que el lobo de Wall Street entrase en prisión durante 22 meses, cuando, en 1999, se declaró culpable de defraudar a más de 1.500 inversores particulares por un total de 200 millones de dólares.

Tras asegurar que el bitcoin era "un barco que se hunde", Belfort ahora considera que las criptomonedas son el "futuro de las finanzas". De hecho, el exbróker ha estado "invirtiendo fuertemente" en activos digitales.

Had a great time this weekend at my first ever Crypto Mastermind. Can't wait to do this again soon- are you coming to the next one? pic.twitter.com/hQn3XRX0Q5