Así consiguió este joven pasar de estar sin trabajo a generar 150.000 euros al mes

Dejar o perder un empleo y de ahí, al cabo de unos años, acabar dedicándote a lo que consideras tu afición o tu pasión y además cobrando muy bien por ello es, seguramente, el sueño de muchos. Por desgracia, no siempre es posible, pero ese no es el caso de Graham Cochrane, un joven que a sus 38 y tras, según dice, algo de suerte y mucho trabajo, ha conseguido alcanzar ese umbral.

Cochrane cuenta en su particular historia personal ligada con la libertad financiera que la música siempre había sido su devoción. De joven, trabajaba de 9 a 5 como ingeniero de sonido y, además, desarrollaba un negocio como productor musical independiente.

A los 26 años, en 2009, perdió su trabajo y decidió dedicarse a la producción a tiempo completo y a ese negocio en internet, que fue el que le acabó dando esos réditos que le han permitido ahora ingrese de media el equivalente a 150.000 euros al mes.

Cochrane cuenta que en ese momento le costaba llegar a fin de mes, ya que ganaba entre 800 y 1.000 dólares al mes, mientras que su mujer ganaba entre 500 y 1.000 dólares mensuales como fotógrafa. Además, la presión de convertirse en nuevos padres se sumó a sus tensiones financieras, según cuenta en un artículo que firma él mismo para la CNBC.

Pero a finales de 2009 decidió comenzar un blog de música al que llamó Recording Revolution que después se convertiría en un centro de formación online para productores musicales. Cochrane dice que pensó que tener una presencia en internet le ayudaría a conseguir más clientes de producción. El plan tardó algún tiempo en dar sus frutos y convertirse en una empresa rentable, pero en 2022, gana ya más dinero con su negocio online que como productor para terceros. "No puede decirse que haya sido un camino fácil a pesar de que ahora todo vaya tan bien. Hay una mezcla de determinación, suerte y algo de locura en todo esto", cuenta.

Su negocio, Recording Revolution, facturó más de 16 millones de euros en un año. Además, también ha montado otro portal de desarrollo personal y coaching donde muestra cómo fue cambiando su vida durante el proceso.

Trabajando 5 horas semanales tras 10 años dedicando muchas horas a su negocio

Según él, ha alcanzado el éxito a los 38 años. El productor musical dice que, a pesar de llevar dos negocios, consigue trabajar 5 horas semanales y pasar tiempo con su familia.

Ahora es padre de dos hijos y cuenta que durante su primer año en YouTube, vio crecer sus visitas diarias de 60 a 2.000. Vio la oportunidad de ganar dinero con sus vídeos a medida que crecía su audiencia. Al principio, ganaba de 200 a 1.000 dólares mensuales gracias a los patrocinios de los vídeos y a los ingresos por publicidad. Pero en 2010, encontró la clave para un negocio más lucrativo: Construir y lanzar mis propios productos digitales, como libros electrónicos o cursos en línea, que enseñan a la gente habilidades musicales.

Como vemos, un camino de 10 años que se inició en abril de 2010. "Creé y vendí mi primer curso online, que enseñaba a los clientes a utilizar el popular software de grabación Pro Tools por 45 dólares", explica. Dijo que tenía unos 500 suscriptores en su canal en el momento en que vendió su primer curso online.

Cochrane cuenta que ha habido mucho trabajo por detrás, y que su historia no es ampliable a todo el mundo, desde luego, pero anima a, con cautela, intentar dedicarse a aquello que "te fascina, porque sino me encantara la música no habría aguantado los primeros 5 años con muy pocos ingresos".